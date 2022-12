Frankfurt: Mann attackiert Menschen mit Messer – Polizei gibt Schuss ab

Von: Nail Akkoyun

In Frankfurt schießt die Polizei in einer S-Bahnstation auf einen Angreifer. Offenbar hatte der Mann zuvor mehrere Menschen mit einem Messer attackiert.

Update vom Mittwoch, 21. Dezember, 19.35 Uhr: Nachdem die Polizei mindestens einen Schuss auf eine Person an der S-Bahn-Station Gateway Gardens in Frankfurt abgegeben hat, läuft vor Ort noch immer ein größerer Polizeieinsatz.

Wie die Blaulichtagentur 5vision.media berichtet, soll der inzwischen verletzte Täter ersten Informationen zufolge mehrere Menschen mit einem Messer verletzt haben.

Polizeieinsatz an der S-Bahnstation Gateway Gardens in Frankfurt: Ein Mann soll mehrere Menschen mit einem Messer verletzt haben. © 5vision.media

Polizeieinsatz in Frankfurt: Mann wird bei Schuss verletzt

Erstmeldung vom Mittwoch, 21. Dezember: Frankfurt – Die Frankfurter Polizei hat nach eigenen Angaben auf einen Angreifer in der S-Bahnstation Gateway Gardens geschossen. Der Mann sei verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Worum es bei dem Zwischenfall am Mittwoch in der Nähe des Frankfurter Flughafens ging, blieb zunächst unklar. Wie schwer der Mann verletzt wurde, war ebenfalls nicht bekannt. Nähere Einzelheiten zu dem Einsatz lägen noch nicht vor, sagte der Sprecher. Die Beamten hätten mindestens einen Schuss abgegeben.

Nach dem Zwischenfall wurde der Bahnhof laut Polizei abgesperrt. Die Station wird von den S-Bahnlinien 8 und 9 angefahren. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) berichtete von Teilausfällen und Verspätungen auf der Strecke wegen eines Polizeieinsatzes im Bereich Gateway Gardens. Die S8 fahre über den Flughafen-Fernbahnhof. Die Linie S9 werde umgeleitet bis Raunheim, teilte der RMV mit. (nak/dpa)

Im August eskalierte die Situation am Frankfurter Bahnhof, als die Polizei einen Angreifer erschoss. Zuvor soll der Mann einen Polizeihund lebensbedrohlich verletzt haben.