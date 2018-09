Ein Paar streitet heftig - was der Freund dann mit ihrem Peugeot macht, geht zu weit

Ein Paar streitet heftig - was der Freund dann mit ihrem Peugeot 407 macht, geht eindeutig zu weit.

Frankfurt - Ein Pärchen (25 und 34 Jahre alt) hat sich am Dienstagabend in Frankfurt mächtig in die Haare bekommen. Der jüngere Mann tat anschließend etwas mit dem Peugeot 407 seiner Freundin, was eindeutig zu weit ging.

Nach Streit in Frankfurt: Betrunkener schnappt sich Peugeout-Schlüssel

Der Streit spielte sich im Gerhart-Hauptmann-Ring in Frankfurt-Niederursel ab, wie extratipp.com* berichtet. Der stark betrunkene Mann wurde zunächst gegenüber seiner Freundin handgreiflich, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung schreibt. Anschließend schnappte er sich den Peugeot-Autoschlüssel seiner Partnerin (34) und verließ fluchtartig die Wohnung.

Peugeot-Fahrer in Frankfurt hat drei Promille

Bei drei Promille Alkohol im Blut - wie eine spätere Prüfung ergab - war das freilich keine allzu gute Idee. Der 25-Jährige stieg in den Peugeot 407 und brauste los. Schon nach wenigen Metern krachte er in zwei geparkte Autos. Nur wenig später knallte er auf der gegenüber liegenden Straßenseite in einen dort stehenden Wagen. Glück für alle anderen Anwohner: Der Peugeot 407 war bei dem Zusammenstoß so hin, dass der Frankfurter nicht weiterfahren konnte.

Polizei muss Peugeot-Fahrer in Frankfurt nicht mal den Führerschein abnehmen

Die herbeigerufene Polizei schälte den Mann aus dem Peugeot 407 und nahm ihn mit aufs Revier, wo die stattliche Alkoholmenge festgestellt wurde. Den Führerschein brauchten die Beamten ihm nicht abzunehmen - er besitzt nämlich keinen. Die Wohnung der Frau in Frankfurt darf der 25-Jährige laut Beschluss auch nicht mehr betreten.

Matthias Hoffmann