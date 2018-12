Müllmann öffnet Tonne - und erlebt den Schock seines Lebens

Fieser Arbeitsunfall für einen 39 Jahre alten Müllmann. Der entstandene Sachschaden ist beachtlich.

Frankfurt - Ein Müllmann öffnet in Königstein im Taunus (etwa 20 Kilometer nordwestlich von Frankfurt) eine Tonne - und erlebt Schock seines Lebens! Darüber berichtet extratipp.com*.

Müllmann öffnet Tonne nahe Frankfurt - und erlebt Schock seines Lebens

Schlimmer Unfall in der Nähe von Frankfurt: Zwei Müllleute waren am Donnerstagnachmittag mit dem Wagen unterwegs. In einer Straße parkten sie den Lkw, stiegen aus dem Führerhaus und gingen zu einer Reihe herausgestellter Mülltonnen. Beim Öffnen dann der Horror: Der tonnenschwere Wagen rollte plötzlich los!

Frankfurt: Müllmänner sprinten Wagen hinterher und werden überrollt

Beide Müllmänner sprinteten los, um den Laster aufzuhalten. Doch beim Versuch, den orangefarbenen Wagen in der Nähe von Frankfurt zu stoppen, gerieten beide Männer unter das Fahrzeug und wurden überrollt.

Der 39 Jahre alte Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus in der Nähe von Frankfurt eingeliefert werden musste. Sein acht Jahre jüngerer Kollege hatte mehr Glück und kam mit dem sprichwörtlichen blauen Auge davon.

Polizei Frankfurt: Müllwagen wohl nicht ausreichend gesichert

Die Polizei schreibt in ihrer Pressemitteilung, dass der Müllwagen in der Nähe von Frankfurt vermutlich nicht richtig gesichert war und deshalb an der abschüssigen Straße ins Rollen geriet.

extratipp.com* empfiehlt: Auch ein Bart braucht Pflege: Das sind die besten Barbershops in Frankfurt!

Der Brummi krachte rückwärts gegen zwei geparkte Autos. Der Lkw hatte bereits so viel Schwung, dass er einen Opel Astra um mehr als zehn Meter verschob. Der Gesamtschaden beträgt etwa 27.000 Euro.

Diese Meldung interessiert die extratipp.com*-Leser momentan auch: Polizei schnappt Dieb - dann lüften sie sein dunkles Geheimnis.

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.