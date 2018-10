Ein Mann vergisst die Handbremse bei seinem 1er BMW - mit kuriosen Folgen

Ein 62-Jähriger vergisst, die Handbremse bei seinem 1er BMW anzuziehen - und sorgt für staunende Blicke!

Frankfurt - Ein Mann hat in Bad Vilbel (etwa 10 Kilometer nordöstlich von Frankfurt) vergessen, die Handbremse seines 1er BMW anzuziehen. Mit kuriosen Folgen, wie extratipp.com* berichtet.

Nahe Frankfurt: Mann vergisst, Handbremse von 1er BMW anzuziehen

Ein 62 Jahre alter Mann wollte am Freitag nur eben im Supermarkt die Wochenend-Einkäufe erledigen. Er parkte seinen 1er BMW und stieg aus dem Fahrzeug - ohne vorher die Handbremse zu ziehen. Auch vergaß der Fahrer, einen Gang einzulegen. Der Mann aus dem Wetteraukreis machte sich auf den Weg in den Supermarkt - gefolgt von seinem 1er BMW (Polizisten stoppen BMW-3-Fahrer - es eskaliert)!

1er BMW macht sich in der Nähe von Frankfurt selbstständig

Der 1er BMW hatte sich selbstständig gemacht und rollte rückwärts in Richtung Supermarkt. Da die Schiebetüren des Geschäftes wegen eines Bewegungsmelders automatisch öffnen und schließen, gingen die Glastüren auch für den 1er BMW auf. Der Wagen rollte passgenau durch den Eingang des Supermarktes und kam dort zum Stehen. Nur die Außenspiegel schrammten an den Türen entlang und verursachten so einen geringen Sachschaden am Fahrzeug.

Rollender 1er BMW: Niemand bei Frankfurt verletzt

+ Kurios: Der 1er BMW rollte passgenau durch den Supermarkt-Eingang. © Polizei Mittelhessen

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der 1er BMW kam im Eingangsbereich des Supermarkts zum Stehen, ungläubige Blicke der Kundschaft inklusive.

Matthias Hoffmann

