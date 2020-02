Weil es ihm zu laut war: Senior soll Nachbarn wegen Ruhestörung erstochen haben

In Frankfurt soll ein Rentner seinen Nachbarn wegen Ruhestörung erstochen haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest. Es kam zur Anklage.

Die Polizei hat in Frankfurt einen 70-Jährigen tot in seiner Wohnung aufgefunden

hat in einen 70-Jährigen tot in seiner Wohnung aufgefunden Ein 65-jähriger Rentner steht im Verdacht, seinen Nachbarn wegen Ruhestörung erstochen zu haben

steht im Verdacht, seinen Nachbarn wegen Ruhestörung erstochen zu haben Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben

Frankfurt – Ein 70-Jähriger ist mit einer Stichverletzung Anfang Juli 2019 tot in seiner Wohnung in Frankfurt gefunden worden. Laut Polizei hatte sich der 70-Jährige nicht wie verabredet bei seinem Hausnotruf gemeldet. Daraufhin rief ein Mitarbeiter die Polizei. In der Wohnung in Frankfurt-Bornheim konnten die Beamten den Mann dann nur noch tot auffinden.

„Die anschließenden Ermittlungen zeigten, dass der Mann Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist und führten schnell zu der Festnahme eines 64-jährigen Tatverdächtigen“, sagte ein Sprecher der Polizei damals.

Frankfurt: Polizei verhaftet Rentner - er soll seinen Nachbarn wegen Ruhestörung erstochen haben

Mittlerweile hat dieStaatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen einen 65 Jahre alten Rentner erhoben, nachdem die Polizei ihn festgenommen hatte. Oberstaatsanwältin Nadja Niesen sagte, der Vorwurf laute Totschlag. Der Rentner steht im Verdacht, seinen Nachbarn wegen einer Ruhestörung erstochen zu haben. Anlass sollen Klopfgeräusche gewesen sein, von denen sich der mutmaßliche Täter gestört fühlte.

Frankfurt: Rentner kündigte Tod des Nachbarn der Polizei an

Nach Angaben der Anklage hatte der Rentner am Telefon der Polizei Frankfurt angekündigt, dass er seinen Nachbarn töten würde. Der Rentner soll seinem Opfer mit dem Messer tief in den Herzbeutel gestochen haben. Bei ersten Vernehmungen hatte der Rentner ausgesagt, dass er von seinem Nachbarn angegriffen worden sei und in Notwehr gehandelt habe.

Seit seiner Festnahme sitzt der Rentner in Untersuchungshaft. Bisher stehen noch keine Verhandlungstermine für den Prozess vor dem Landgericht Frankfurt fest.

Von Moritz Serif

Der Vorfall ist nicht der einzige, der im vergangenen Sommer die Polizei beschäftigte. Ein Rentner hat in Frankfurt einen Beamten der Polizei mit dem Auto mitgeschleift. Er habe gedacht, das sei der Klempner, sagte der Rentner aus. Damals landete der Vorfall vor dem Amtsgericht Frankfurt am Main.