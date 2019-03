Mann macht Fund unter Brücke - dann überschlagen sich Ereignisse

Nachdem ein Mann verkokelte Autokennzeichen gefunden hat, überschlagen sich die Ereignisse in Frankfurt.

Was mit mysteriösen Kennzeichen begann, endete mit einer Verfolgungsjagd. Was war da los?

Frankfurt - Ein Mann macht einen komischen Fund unter einer Brücke in Frankfurt - dann überschlagen sich Ereignisse. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Mann macht Fund unter Brücke in Frankfurt - dann überschlagen sich Ereignisse

Freitagabend (1. März) in Frankfurt. Ein Mann ist unter der Brücke an der Rosa-Luxemburg-Straße unterwegs. Er macht einen mysteriösen Fund: Zwei angekokelte Kennzeichen, offenbar aus Polen. Dann überschlagen sich die Ereignisse: Denn zur selben Zeit brettert laut Pressemeldung der Polizei ein Audi A4 mit Bad Homburger Kennzeichen los, entfernt sich rasch vom Fundort. Der Mann wird skeptisch, verständigt die Polizei. Knapp drei Stunden später melden sich andere Zeugen bei der Polizei Frankfurt, beschreiben einen verdächtigen Audi A4 in der Schönbornstraße. Sie nennen die Kennzeichen - die offenbar Ende Februar gestohlen worden waren.

Polizei Frankfurt verfolgt Raser - doch Irrer kann entkommen

Die Beamten rücken mit einer Streife aus, werden auf den Audi A4 aufmerksam. Als dessen Fahrer die Polizei Frankfurt sieht, gibt er Gas - und braust quer durch die Stadt. Dabei rast der Irre sogar entgegen einer Einbahnstraße. In der Waldgasse verliert der Mann die Kontrolle über seinen Wagen, kracht in einen Gartenzaun. Pech für die Polizei: Trotz Fahndung kann der Raser unbekannt entkommen. Die polnischen Kennzeichen, die der Zeuge unter der Brücke gefunden hatte, gehören zu dem Audi. Der Wagen war bereits Mitte Februar in Frankfurt gestohlen worden.

Weitere spannende Geschichten auf extratipp.com*:

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks