Ein Mann läuft über den Bahnsteig - plötzlich kommt ihm ein Verrückter entgegen

Brutale Attacke auf einen 28-Jährigen: Ein Irrer schubste ihn auf die Gleise - obwohl eine S-Bahn einfuhr!

Frankfurt - Ein Mann läuft über den Bahnsteig - doch plötzlich kommt ihm am Hauptbahnhof Frankfurt ein Irrer entgegen. extratipp.com* berichtet über den Vorfall.

Das war passiert: Silvesternacht in Frankfurt. Ein 28-Jähriger ist kurz nach zwei Uhr am Hauptbahnhof unterwegs, läuft über den Bahnsteig an den Gleisen entlang. Ihm kommt ein 22-Jähriger entgegen, es kommt zum Wortgefecht und zu einer Rangelei. Dabei, so die Polizei Frankfurt in ihrer Pressemitteilung, stößt der Jüngere seinen Kontrahenten ins Gleisbett. Zur selben Zeit fährt eine S-Bahn in den Hauptbahnhof ein!

Polizei Frankfurt: Irrer hielt Opfer im Gleisbett fest, als S-Bahn einfuhr

Der Fahrer reagiert goldrichtig, zieht die Notbremse der S-Bahn und kann den tonnenschweren Zug noch rechtzeitig bremsen. Das ist enorm wichtig, denn wie es im Pressebericht heißt: Der 22-Jährige soll versucht haben, den 28-Jährigen "im Gleisbett festzuhalten". Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn stellt den Irren, er wird festgenommen. Über den Hintergrund der Tat ist bislang nichts bekannt. Hinweise bitte unter Telefon (069) 755 511 99.

