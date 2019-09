Giftiges Wasser in Frankfurt – Hunderte Mieter können seit Monaten nicht duschen

In einem Gebäudekomplex in Frankfurt soll es kein sauberes Wasser mehr geben. (Symbolbild)

In Frankfurt Ginnheim können Hunderte Menschen seit Monaten nicht duschen, weil das Wasser verseucht ist. Jetzt stellt sich heraus: Es ist auch noch giftig.

Frankfurt – Katastrophale Zustände in einem Sozialbau in der Ginnheimer Landstraße: hunderte Menschen können seit Monaten nicht duschen, da ihr Wasser mit Bakterien verseucht ist. Jetzt mussten die Bewohner einen weiteren Schlag verkraften.

Betroffen von der Verunreinigung sei ein Wohnungskomplex an der Ginnheimer Landstraße. Darüber berichtet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Demnach sollen in dem das Gebäude versorgende Trinkwasser Legionellen gefunden worden sein, wie das Diwa-Institut für Wasseranalytik den Bewohnern per Schreiben mitteilte.

Bei Legionellen handelt es sich um Bakterien, die die sogenannte „Legionärskrankheit" auslösen können. Die Krankheit ist von einer schweren Lungenentzündung gekennzeichnet und kann unbehandelt lebensgefährlich verlaufen.

Frankfurt: Wasser enthält gefährliche Bakterien

Die Konsequenz: aufgrund der hohen Legionellenbelastung konnten die Bewohner des Gebäudekomplexes ihre Duschen nicht benutzen. Der beim Duschen entstehende Wasserdampf könnte die Krankheit auslösen, so das Schreiben. Ferner hieß es in dem Schreiben des Diwa-Institutes: Die Bewohner hätten die Möglichkeit, sich beim Institut für 90 Euro einen Filter-Aufsatz gegen die Legionellen zu kaufen. Einige Bewohner sollen diese Möglichkeit wahrgenommen haben.

Eigentümer und Stadt Frankfurt wollen Lösung finden

Nur kurze Zeit später folgte der zweite Brief, wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet. Der nächste Schock für die Bewohner: Blei im Wasser. Diesmal sollten die Bewohner das Wasser weder zum Trinken, noch nur Nahrungszubereitung, zum Abwaschen oder zum Zähneputzen verwenden. Das Duschverbot bestand nach wie vor.

Der Eigentümer Noratis bestätigte gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, dass man eng mit der Stadt zusammenarbeite, um eine Lösung für das Wasserproblem zu finden. Von der Stadt wurden nun Wasserfilter genehmigt, die an einer Wasserstelle je Wohnung installiert werden sollen. Der Eigentümer Noratis will die Kosten übernehmen und den Bewohnern bis dahin Wasser liefern.

marv

Mehr aus Frankfurt:

Ein Ehepaar aus Frankfurt Westend empfindet die Fußgängerwege zunehmend als Kampfzone, in der Fußgänger das Nachsehen haben. Das wollen die beiden nicht länger hinnehmen, wie fnp.de* berichtet. Unbekannte Männer haben einen 24-Jährigen in der Innenstadt von Frankfurt in den Main geworfen. Jetzt veröffentlicht die Polizei eine kuriose Täterbeschreibung.

*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.