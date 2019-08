Mann von Paket-Lieferwagen erfasst und getötet

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Frankfurt stirbt ein 79 Jahre alter Mann im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

Frankfurt - In der Dürerstraße in Frankfurt ereignete sich am Freitagmittag um 13 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 79 Jahre alter Mann tödlich verletzt wurde. Dies berichtete die Polizei am Sonntag (18.08.).

Unfall in Frankfurt: Paketzusteller überrollt Mann

Was war passiert? Ein 38-jähriger Paketzusteller war mit seinem VW Crafter in der Dürerstraße unterwegs, um Pakete auszuliefern. Danach fuhr er seinen Lieferwagen rückwärts auf der Dürerstraße in Richtung Schaumainkai. Im selben Moment kam der 79-Jährige zu Fuß aus der Städelstraße und überquerte die Dürerstraße.

Polizei ermittelt nach Unfall in Frankfurt

Der 79-Jährige wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt und kam umgehend in ein Krankenhaus. Dort erlag er kurz darauf seinen schweren Verletzungen. Wie es zu diesem folgenschweren Unfall kommen konnte, wird nun von der Polizei ermittelt.

dr

