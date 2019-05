Schüsse in Frankfurt: Polizei-Großeinsatz an der Konstablerwache

In der Frankfurter Innenstadt an der Konstablerwache läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Ein Zeuge berichtet von mehreren Schüssen.

Update, 20.42 Uhr: Bei dem Großeinsatz in der Frankfurter Innenstadt hat es nach Angaben eines Sprechers drei Festnahmen gegeben. Es seien Schüsse gefallen, Tote habe es aber nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Zwei Männer hatten um kurz nach 19 Uhr auf einen anderen Mann geschossen. Dieser wurde leicht verletzt. Die Tat ereignete sich an dem Kreisel an der Großen Friedberger Straße. Alle drei Männer flüchteten anschließend in Richtung Konstablerwache. Dort erfolgte kurz darauf die Festnahme.

Update, 20.35 Uhr: Weitere Zeugen berichten von Schüsse aus einem weißen Auto heraus. Die Spurensicherung ist bereits vor Ort und untersucht den Tatort, direkt einem Kreisel an der Konstablerwache. Einer der Schüsse durchschlug demnach direkt die Scheibe eines angrenzenden Geschäftes.

Update, 20.26 Uhr: Laut RMV werden die Straßenbahnlinien 12, 14 und 18 wegen des Polizeieinsatzes an der Konstablerwache umgeleitet. Auch auf der B-Ebene soll es zu einer kurze Störung gekommen sein.

Update, 20.18 Uhr: Das Sondereinsatzkommando (SEK) ist mit zahlreichen Kräften vor Ort. Es soll zudem bereits zu einer Festnahme gekommen sein. Das bestätigte die Polizei bisher nicht. Ein Teil der Friedberger Straße ist abgesperrt.

Update, 20.09 Uhr: Ersten Informationen zufolge, könnten vor dem Einsatz Schüsse gefallen sein. Das berichtet ein möglicher Zeuge in sozialen Netzwerken. Die Straßenbahnen und Busse fahren aktuell im Bereich der Konstablerwache nicht.

Erstmeldung, 28. Mai, 19.55 Uhr: In der Frankfurter Innenstadt läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Die Polizei bittet, den Bereich an der Konstablerwache zu meiden. "Wir sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort", schreiben die Beamten gegen 19.45 Uhr. Die Polizei möchte demnächst weitere Informationen zur Verfügung stellen.

