Mann bedroht Frauen und Kinder auf Spielplatz mit Pistole - Großeinsatz der Polizei

Ein Mann dreht in Frankfurt durch: Auf einem Spielplatz bedroht und beleidigt er drei Frauen und ihre Kinder.

Frankfurt - In Frankfurt Sindlingen ist ein 43-Jähriger vollkommen durchgedreht. Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann von seinem Balkon aus drei Frauen und ihre Kinder auf einem Spielplatz beleidigt, bedroht und dabei auch eine Pistole gezeigt.

Bei seinen Beschimpfungen habe der Mann auch in Richtung der Frauen im Alter zwischen 26 und 40 Jahren gedroht, sie „abknallen“ zu wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die von den Frauen alarmierten Einsatzkräfte rückten am Freitagabend mit mehr als zehn Streifenwagen an und nahmen den Mann schließlich auf seinem Balkon fest.

Frankfurter Polizei kam mit zehn Streifenwagen

In seiner Wohnung wurden mehrere echt aussehende Softairpistolen und Deko-Schusswaffen gefunden. Der 43-Jährige ist wieder auf freiem Fuß. Gegen ihn laufen nun Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung und wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

(red)

