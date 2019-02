32-Jährige in Frankfurt Bockenheim niedergestochen: Tatverdächtiger festgenommen

In Frankfurt Bockenheim wurde eine Frau mit einem Messer niedergestochen. Die Nachbarn hörten Schreie und riefen die Polizei. Die 32-Jährige starb noch am Tatort.

Update, 18. Februar, 09:30 Uhr: Der mutmaßliche Täter wurde gegen Mitternach in Südhessen festgenommen. Der 35-Jährige soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Bluttat in Bockenheim: Die Umstände sind noch unklar

Erstmeldung, 18. Februar: Frankfurt - Am Sonntagabend wurde in Frankfurt Bockenheim eine Frau getötet. Die genauen Umstände sind noch unklar. Für die Tat wurde vermutlich ein Messer verwendet, wie fnp.de* berichtet.

Es muss etwa gegen 22 Uhr gewesen, als eine 32-jährige Frau in der Frank-Rücker-Allee in Frankfurt Bockenheim mit einem Messer attackiert wurde. Der mutmaßlicher Täter soll laut ersten Ermittlungen der Polizei der Ex-Freund der Frau gewesen sein. „Eine Beziehungstat kann nicht ausgeschlossen werden. Es soll sich um den Ex der Getöteten handeln", äußerte sich eine Polizeisprecherin gegenüber Bild.de.

