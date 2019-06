Nach einem besonders dreisten Einbrecher fahndet derzeit die Polizei in Frankfurt. Wer kann Hinweise geben?

Frankfurt - Am Sonntagabend überraschten Bewohner in der Wittelsbacherallee in Frankfurt einen besonders dreisten Einbrecher in ihrem Wohnzimmer. Nachdem er ertappt wurde, gab er sich nämlich als Polizist aus und durchwühlte die Wohnung einfach weiter.

Was war passiert? Gegen 18:45 Uhr staunten zwei Bewohner einer Erdgeschosswohnung in Frankfurt nicht schlecht, als sie aus dem Badezimmer in ihr Wohnzimmer zurückkamen. Dort entdeckten sie nämlich einen Eindringling, der offenbar durch die geöffnete Balkontür eingestiegen war. Nur ergriff dieser daraufhin nicht die Flucht, sondern zeigte einen angeblichen Polizeiausweis vor.

Frankfurt: Zeugen nach Einbruch gesucht

Noch dreister: Er durchsuchte einfach weiter seelenruhig Gegenstände im Flur. Erst als die Wohnungsinhaber laut um Hilfe riefen, floh der Unbekannte ohne Beute über den Balkon. Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat oder der beobachteten Person machen? Hinweise bitte unter der Telefonnummer 069/755-52199.

dr

