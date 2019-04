Irre Verfolgungsjagd durch Frankfurter Innenstadt - der flüchtige Audi-Fahrer hat gute Gründe

Eine spektakuläre Verfolgungsjagd liefert sich Sonntagabend ein Audi-Fahrer mit der Frankfurter Polizei. Er hatte seine Gründe zu flüchten.

Frankfurt - Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am Sonntagabend ein junger Mann in Frankfurt Sachsenhausen. Dabei riskierte er nicht nur einen Unfall auf der Igantz-Bubis-Brücke, sondern knallte auch noch in einen Streifenwagen. Das hat den 24-Jährigen aber nicht davon abgehalten, seine wilde Hatz durch die Innenstadt fortzusetzen - bis es zum Showdown im Partyviertel Sachsenhausen kam.

Harmlose Polizeikontrolle endet in wilder Verfolgungsjagd

Alles fing am späten Sonntagabend mit einer harmlosen Polizeikontrolle in der Darmstädter Landstraße an, wie fnp.de* berichtet. Ein junger Audi-Fahrer wollte sich partout nicht kontrollieren lassen und raste über mehrere rote Ampeln auf und davon. Es wird sich später herausstellen, dass er das nicht ohne Grund tat.

Audi-Fahrer demoliert einen Streifenwagen der Polizei

Nachdem er bei den roten Ampeln noch Glück hatte, musste er auf der Ignatz-Bubis-Brücke so stark abbremsen, dass der 24-Jährige fast einen Unfall mit dem ihn verfolgenden Streifenwagen baute. Anstatt daraufhin anzuhalten, ging die Flucht weiter - zumindest kurz. Denn wenig später knallte der Audi-Fahrer seitlich in einen Streifenwagen hinein. Aber auch nach dem Vorfall gab der Mann nicht auf und raste mit seinem Audi weiter.

Schließlich gelang es der Polizei, den Raser in der Hedderichstraße zu stoppen. Da der Fahrer sich weigerte, aus dem Fahrzeug auszusteigen, mussten die Beamten ihn hinausziehen. Er sperrte sich so massiv gegen seine Festnahme, dass ein Polizeibeamter Schürfwunden am Knie erlitt. Und dann war endlich klar, warum der Mann es so eilig hatte.

24-Jähriger wurde mit Haftbefehl gesucht

Der 24-jährige Audi-Fahrer hatte weder einen Führerschein, noch einen Versicherungsschutz für das Auto. Und es kam noch besser: Der Audi war als gestohlen gemeldet und der Mann war mit falschen Kennzeichen unterwegs. Außerdem lag ein Haftbefehl gegen ihn vor. Die Polizei nahm ihn direkt in Gewahrsam. Da dürfte er wohl erstmal bleiben.

(ror)

