Schreck am Hauptbahnhof Frankfurt: Fußball-Fan wird von S-Bahn überrollt

Nach dem Spiel von Eintracht Frankfurt fällt ein Fußball-Fan am Hauptbahnhof auf ein S-Bahn-Gleis und wird überrollt.

Frankfurt - Schreckmoment am Hauptbahnhof Frankfurt: Am Freitagmorgen (20.09.2019) ist ein 25-Jähriger von einer S-Bahn überfahren worden. Zuvor war er in das Gleis gestürzt. Doch der junge Mann hatte offenbar mehrere Schutzengel bei sich.

Gegen 6 Uhr morgens am Freitag hielt sich ein 25 Jahre alter Arsenal-London-Fan am Gleis 102 in der S-Bahn-Station der Hauptbahnhof Frankfurt auf, als er aus noch ungeklärter Ursache in eben jenes Gleis fiel.

Die anderen Wartenden reagierten sofort und versuchten den Lokführer einer gerade einfahrenden S-Bahn auf den jungen Mann im Gleis aufmerksam zu machen. Zwar leitete der sofort eine Notbremsung ein, doch es war zu spät. Der Fahrer konnte den Zug erst hinter dem Mann zum Stehen bringen.

Hauptbahnhof Frankfurt: FC-Arsenal-Fan stürzt ins S-Bahn-Gleis

Sofort eilten Beamte der Bundespolizei und Rettungskräfte zur Unglücksstelle und staunten nicht schlecht. Der Arsenal-Fan wurde zwar von der S-Bahn überrollt, blieb aber fast unverletzt. Offenbar ist der junge Mann in den Zwischenraum von Bahnsteigkante und Gleise gefallen und wurde somit um Haaresbreite von der S-Bahn verfehlt.

Vorsichtshalber wurde er trotzdem nach seiner Bergung ins Krankenhaus gebracht. Auch, um herauszufinden, warum er überhaupt gestürzt war. Denn die Retter konnten bei der ersten Untersuchung keine "alkoholbedingten Ausfallerscheinungen" feststellen.

Verspätungen am Hauptbahnhof Frankfurt: Fußball-Fan wird von S-Bahn überrollt

Aufgrund des Unfalls mussten die S-Bahn-Gleise am Hauptbahnhof Frankfurt für etwa eine halbe Stunde (6 bis 6.25 Uhr) gesperrt werden. Insgesamt verspäteten sich dadurch 36 Züge, 48 S-Bahnen mussten komplett ausfallen. Gegen den Briten ermittelt die Bundespolizei nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

