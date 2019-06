18. Geburtstag eskaliert plötzlich - und endet im Krankenhaus

In Frankfurt Sachsenhausen hat ein Gast einer 18. Geburtstagsparty einen anderen Jugendlichen mit einem Messer verletzt. Auch ein zweiter Vorfall beschäftigt die Polizei.

Frankfurt - Am späten Samstagabend endete eine Geburtstagsfeier in der Gerbermühlstraße für einen 18-Jährigen im Krankenhaus, nachdem er zuvor mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt wurde. Wie die Polizei Frankfurt mitteilte, gerieten gegen 23.30 Uhr zwei Gäste einer Party in einer Kleingartenanlage in Streit. In der Folge zog einer der beiden jungen Männer ein Messer und verletzte den anderen schwer, aber nicht lebensbedrohlich.

Frankfurt: 18-Jähriger kommt ins Krankenhaus

Während das 18-jährige Opfer in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, entkam der Täter zunächst. Durch umfangreiche Ermittlungen der Frankfurter Mordkommission gelang es, den erst 17-jährigen Täter zu identifizieren und am Folgetag festzunehmen. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Auseinandersetzung endet in Messerstecherei

Am gleichen Wochenende in der Nacht von Sonntag auf Montag gab es in Frankfurt eine weitere Streiteskalation mit einem Messerangriff. Nach bisherigen Ermittlungen soll es gegen Mitternacht in der Straße Heimatring zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sein, an welcher ein 35-Jähriger beteiligt war.

Der Mann wurde mit einem Messer schwer verletzt, die Täter flohen umgehend vom Ort des Geschehens. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069/755-51199 entgegen.

red

*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerkes.