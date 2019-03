Frau vertreibt Grabscher - doch der hat bereits das nächste Opfer im Visier

Einer jungen Frau gelingt es, einen Grabscher zu vertreiben. Doch der Mann schlägt später offenbar doch noch zu.

Frankfurt - Eine 28-Jährige kann einen Grabscher vertreiben - doch der Irre sucht sich offenbar sofort sein nächstes Opfer. Über den Vorfall in Frankfurt am Main berichtet extratipp.com*.

Frankfurt: Frau vertreibt Grabscher - doch der Irre bleibt hartnäckig

Was war geschehen? Eine 28-Jährige war am Freitagabend gegen 22.15 an der Straßenbahn-Haltestelle "Allerheiligentor" in Frankfurt. Von dort lief sie in Richtung Friedberger Anlage, als sie plötzlich merkte, dass sie verfolgt wurde. Die junge Frau drehte sich um - vor ihr stand ein Fremder. Dieser berührte sie unvermittelt unsittlich, wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung berichtet. Die Frankfurterin flüchtete, der Triebtäter lief ihr nach. Erst als die Frau den Unbekannten in der Habsburgerallee ansprach, flüchtete dieser in Richtung Rothschildallee.

Frau betatscht: Nur wenig später der zweite Vorfall in Frankfurt

Gegen 23.30 Uhr dann der nächste Vorfall. Tatort diesmal in der Friedberger Landstraße in Frankfurt. Eine 34-Jährige stieg an der Straßenbahn-Haltestelle "Nibelungenplatz" aus. Auf einem kleinen Weg zwischen mehreren Wohnhäusern passierte es: Ein Irrer packte die Frau von hinten und betatschte sie mit der anderen Hand. Erst als die Frau laut um Hilf rief, flüchtete der Unbekannte.

Kripo Frankfurt bittet um Zeugenhinweise bei Ergreifung des Täters

Möglich, dass zwischen den beiden Taten in Frankfurt ein Zusammenhang besteht. Der Täter wurde jeweils als etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Er war schwarz bekleidet und trug einen Rucksack. Hinweise bitte an die Kripo Frankfurt unter Telefon (069) 755 513 99.

Matthias Hoffmann

