Unheimlich: Ehepaar verschwindet am Frankfurter Flughafen – Polizei sucht mit Hochdruck

Die Polizeibeamten aus Frankfurt und Dinslaken gehen derzeit einem mysteriösen Vermisstenfall nach. Seit Mittwoch wird ein älteres Ehepaar vermisst. Sie wurden zuletzt am Frankfurter Flughafen gesehen.

Hessen/Frankfurt - Seit Mittwoch (16. Januar) wird ein älteres Ehepaar vermisst. Die beiden wurden zuletzt am Frankfurter Flughafen im Ankuftsbereich des Terminal 1 gesehen. Seither fehlt von den beiden jede Spur, wie fnp.de* berichtet.

Frankfurt Flughafen: Flugzeug des verschwundenen Ehepaars landete um 6.30 Uhr

Der 88-jährige Stefanus Brunet und seine 71-jährige philippinische Ehefrau Virginia sind am Mittwoch gegen 6.30 Uhr am Flughafen in Frankfurt am Main gelandet. Beide wollten ursprünglich ins Saarland fahren, entschieden sich dann jedoch, Verwandte in Dinslaken zu besuchen. Dafür wollten sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen, insbesondere einen Zug über Duisburg nehmen.

Seither hat die beiden niemand mehr gesehen.

Am Flughafen Frankfurt verschwunden: Polizei gibt Beschreibung des vermissten Paars bekannt

Stefanus Brunet wird wie folgt beschrieben: Der 88-Jährige ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlanke Figur, weiß-graue Haare und trägt einen Dreitagebart. Er ist gehbehindert und führt beim Gehen einen schwarzen Gehstock mit goldenem Löwenkopf mit. Darüber hinaus hat Stefanus Brunet einen Rollstuhl dabei. Am Tag des Verschwindens war er mit einem weißen Herrenanzug und einem hellen Hut bekleidet. Er hatte zudem eine braune Lederaktentasche dabei.

Seine Frau Virginia ist etwa 1,56 Meter groß, schlanke Figur, braune Augen und schwarze, kürzere Haare. Sie trägt eine Brille und war bei der Ankunft am Frankfurter Flughafen mit einem rot-braunen Oberteil und einer Hose bekleidet.

Das Ehepaar führt einen dunkelroten und einen rosafarbenen Koffer mit sich, sowie zwei dunkle Handgepäckstücke.

Wer hat das ältere Ehepaar gesehen, das am Frankfurter Flughafen verschwunden ist? Die Polizei bittet um Hinweise

Wer hat Stefanus und Virginia Brunet gesehen? Die Polizei Dinslaken erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02064-6220.

