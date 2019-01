Flughafen: Zoll macht krassen Fund aus dem Darknet in Musikbox

Das Hauptzollamt des Flughafens hat sich eine Lautsprecherbox genauer angesehen.

Frankfurt - Der Flughafen Frankfurt ist der größte Verkehrsflughafen in Deutschland und gemessen am Fluggastaufkommen der viertgrößte europäische Flughafen (2017), wie extratipp.com* berichtet. 2018 wurden ca. 69,5 Millionen Passagiere gezählt - Rekord, wie Fraport-Chef Stefan Schulte am Montag bestätigte. Immer wieder macht der Zoll am Flughafen Frankfurt deswegen spektakuläre Funde bei seinen Kontrollen.

Flughafen Frankfurt: Zoll macht krassen Fund in großem Lautsprecher

Anfang Dezember (1.12.2018) kontrollierten Zollmitarbeiter eine Postsendung, die an eine Privatperson in Malaysia adressiert war. Dabei handelte es sich um eine Lautsprecherbox. Was die Beamten am Flughafen Frankfurt später herausfanden: Das Paket wurde wohl im Darknet, einem geheimen Teil des Internets bestellt. Kein Wunder: In dem Lautsprecher sollten die Kontrolleure einen krassen Fund machen.

Die Zollbeamten durchleuchteten das Paket am Flughafen Frankfurt, sahen auf dem Röntgenbild dann "untypische Schattierungen", wie der Zoll Frankfurt letzte Woche mitteilte.

Flughafen Frankfurt: Zoll findet 5000 bunte Tabletten in Lautsprecher

Ergebnis: "Die Überprüfung ergab fünf Pakete mit Tabletten, welche in dem Gerät verbaut waren. Insgesamt handelte es sich um 5000 bunte Ecstasytabletten mit unterschiedlichem Aufdruck. Der Schwarzmarktwert beträgt ca. 38.500 Euro", so das Hauptzollamt Frankfurt.

+ Die Überprüfung ergab fünf Pakete mit Tabletten, welche in dem Gerät verbaut waren © Zoll Frankfurt Wie Christine Straß, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main mitteilt, hat der wachsende Internethandel auch Auswirkungen auf den Drogenschmuggel: "Im Jahr 2017 hatten wir 13.120 Aufgriffe mit Betäubungsmitteln im Gesamtgewicht von 964 Kilogramm verzeichnet. Nicht nur synthetische Drogen wie Chrystal Meth, Amphetamin und Ecstasy waren dabei häufig vertreten. Auch Haschisch und Marihuana waren in großen Mengen dabei", so Straß.

Matthias Kernstock

