Die Feuerwehr musste am Montag zu einem Einsatz, bei dem es um einen Lkw ging. Die Retter machten einen traurigen Fund.

Frankfurt - Die Feuerwehr in Frankfurt musste am Montag einen leblose Person aus einem Lkw bergen, wie extratipp.com* berichtet. Der Vorfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr in der Carl-Benz-Straße in der Mainmetropole.

Frankfurt: Feuerwehrmann öffnet LKW-Tür - ihm gefriert das Blut in den Adern

Eigentlich wurden Polizei und Feuerwehr zuerst wegen einer Geruchsbelästigung in der Carl-Benz-Straße in Frankfurt alarmiert. Doch da ahnte von den Rettern noch niemand, welch grauenvollen Fund die Beamten in Fechenheim machen würden.

Auf besagter Straße stand ein Lkw. Die Feuerwehr entschloss sich dazu, die Fahrertür des Lkw zu öffnen. Dann machten die Retter in Frankfurt eine schreckliche Entdeckung, die dem Feuerwehrmann das Blut in den Adern gefrieren ließ: "Nachdem die Feuerwehr die Fahrzeugtür geöffnet hatte, fanden die Einsatzkräfte den LKW-Fahrer tot in seiner Kabine vor. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät", wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Main miteilt.

Am heutigen Mittag um 12:45 musste ein LKW Fahrer tot aus seinem Fahrerhaus geborgen werden, in dem er wohl übernachtet hatte. Ausströmendes Gas aus einer Gaskartusche war beim Öffnen der Fahrerhaustür bemerkt worden. Die Todesursache ermittelt jetzt die Polizei. ^tk — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 19. November 2018

Jetzt muss die Polizei in Frankfurt klären, wieso der Lkw-Fahrer tot in seinem Brummi lag. "Die Ermittlungen deuten im Augenblick auf ein Unfallgeschehen hin. Es wird davon ausgegangen, dass in der Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs eines Gaskochers der 58-jährige Kraftfahrer aus Russland zu Tode kam", so die Polizei Frankfurt. Die extratipp.com*-Leser interessieren sich aktuell auch für folgende Meldung: Frau trägt Zeitung aus - was sie sieht, lässt ihr Blut in den Adern gefrieren.

Matthias Kernstock

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.