Autofahrer schaut XXX-Video - plötzlich öffnet er Scheibe und tut es

Frankfurt - Ein abstoßender Zwischenfall beschäftigt gerade die Menschen im hessischen Bad Nauheim im Wetteraukreis (ca. 44 Kilometer von Frankfurt entfernt). Am Mittwoch (2.01.2019) war gegen 17.30 Uhr ein silberner Kombi mit FB-Kennzeichen in Bad Nauheim unterwegs. Zeitgleich spazierte auch eine 39-jährige Frau An der Bleiche. Dann passierte es, wie extratipp.com* berichtet.

Frankfurt: Dicker Autofahrer schaut XXX-Video - und tut etwas Perverses dabei

Plötzlich blockierte der Kombi der ahnungslosen Frau den Weg. Die Frau blickte in das geöffnete Beifahrerfenster und konnte es kaum ertragen, was sie mitansehen musste: Ein dicker Mann saß am Steuer. Er hatte sein Handy in der Hand, auf dem er sich ein XXX-Video, also einen Schmuddelfilm, ansah, wie die Polizeidirektion Wetterau mitteilt. Doch damit nicht genug - er tat sogar etwas Perverses.

Besonders ekelhaft: Während der dicke Mann sich das XXX-Video ansah, öffnete er seine Hose und befriedigte sich selbst. Die Bad Nauheimerin lief weg, der dicke Mann drückte aufs Gas und machte sich mit seinem Kombi aus dem Staub. Er fuhr in Richtung Hauptstraße / Wald, wie die 39-Jährige bei der Polizei angab. Nun suchen die hessischen Beamten nach Hinweisen. Der dicke Mann in Bad Nauheim wird so beschrieben:

Der Mann war adipös, also sehr dick

Der Perverse trug einen hellen Pullover

Der Mann hatte eine dunkle Jacke an und eine Mütze auf dem Kopf.

Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg unter 06031-601-0. Am Donnerstag staunen die Leser auch über diese Meldung aus Frankfurt: Feuerwehr löscht Haus - unten an der Leiter beginnt das Grauen, wie extratipp.com* berichtet.

