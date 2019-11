Abgeklebte Kameras im Zug - War die Schlägerei zwischen SGE und Lilien-Fans geplant?

Am Samstagabend prügeln sich Fans der SGE und der Lilien. Offenbar war das Zusammentreffen kein Zufall.

Update vom 4.11.2019, 19.15 Uhr: Nach der Auseinandersetzung zwischen Fans von Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98 am Bahnhof im südhessischen Messel am Samstagabend geht die Bundespolizei von einer geplanten und abgesprochenen Aktion beider Fanlager aus. Darauf deuteten „mehrere Indizien“ hin, sagte Polizeisprecher Ralf Ströher. So seien die Kameras in den Zügen abgeklebt gewesen und Auseinandersetzungen an abgelegenen Orten seien „keine Seltenheit“. Ermittelt werde wegen Landfriedensbruchs, Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung. Der SV 98 weist indes die Schlussfolgerungen zurück. Die Lilien-Fans seien teilweise alkoholisiert und sogar aus dem Schlaf gerissen worden. Dass sie sich gezielt auf eine Schlägerei vorbereitet hätten, könne er ausschließen, sagte Fanbetreuer Alexander Lehné, der unmittelbar nach der Auseinandersetzung selbst in Messel war. (jjo)





Update vom 4.11.2019, 19.15 Uhr: Eine Sprecherin der Hessischen Landesbahn (HLB) teilte mit, dass auch der Zug, in dem die rund 150 Lilienfans saßen, als sie von einem Auswärtsspiel im fränkischen Fürth zurückkehrten, beschädigt worden sei. Die Höhe des Schadens konnte die Unternehmenssprecherin noch nicht beziffern, da die Bahn noch nicht in der Werkstatt gewesen sei.

Laut einem Bericht des Zugführers seien im Zuge der Auseinandersetzung auch zwei Feuerlöscher „zweckentfremdet“ worden. Löschpulver sei jedoch nicht versprüht worden. Der Polizei seien auch die aufgezeichneten Videoaufnahmen aus dem Zug zur Auswertung zur Verfügung gestellt worden, sagte die HLB-Sprecherin. (jo)

Update vom 4.11.2019, 11.46 Uhr: Die Lage ist weiterhin unklar. Die Bundespolizei teilte auf Nachfrage mit, dass sie in alle Richtungen ermittle. Derzeit werden verschiedene Menschen zur Tat vernommen.

Update vom 3.11.2019, 8.15 Uhr: Bei dem Angriff einer Gruppe gewaltbereiter Fußball-Fans am Samstagabend (3.11.2019) geht die Polizei von einer geplanten Aktion aus. Wie die Beamten auf Nachfrage mitgeteilt haben, sollen die etwa 50 Eintracht-Frankfurt-Fans es gezielt auf die Lilien-Anhänger abgesehen haben. Dies erklärt auch, warum Fahrzeuge zur Flucht bereit standen.

Eintracht-Fans greifen Lilien-Anhänger an - Mehrere Verletzte

Erstmeldung vom 3.11.2019, 7.13 Uhr: Messel - Da ist wohl so einigen Eintracht-Anhängern der fulminante Sieg über Bayern München zu Kopf gestiegen. Wie die Polizei mitteilt, hatten es rund 50 Eintracht-Fans am Samstagabend auf eine Gruppe Lilien-Anhänger abgesehen. Am Ende gab es sieben Verletzte.

Rund 50 SGE-Fans warteten am Samstagabend gegen 19.20 Uhr am Bahnhof Grube-Messel auf die Regionalbahn aus Aschaffenburg. In dem Zug waren etwa 150 Fans des SV Darmstadt 98 gerade auf der Rückreise von einem Auswärtsspiel in Fürth. Noch bevor der Zug im Bahnhof zum Halten kam, eskalierte die Situation.

Frankfurt-Fans bewerfen Regionalzug mit Gegenständen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde die Regionalbahn bereits während der Einfahrt in den Bahnhof von den Eintracht-Frankfurt-Anhängern mit Gegenständen beworfen. SV-Darmstadt-98-Fans, die den Zug anschließend verließen, wurden angegriffen. Das berichtet ein Bundespolizist, der sich im Zug befand. Nach aktuellen Erkenntnissen wurden dabei sieben Menschen verletzt, einige so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Polizei setzt bei der Fahndung Polizeihubschrauber ein

Als die alarmierte Polizei schließlich eintraf, flüchteten die Angreifer in Richtung Grube Messel. Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein, um die Täter ausfindig zu machen. Dieser brachte in Erfahrung, dass einige Täter wohl mit Autos davongefahren waren.

Aufgrund des Zwischenfalls kam es zu erheblichen Verspätungen. Die Regionalbahn konnte ihre Fahrt erst um 20.52 Uhr fortsetzen. Einige der Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Nun ermittelt die Bundespolizei, weil es sich bei dem Tatort um einen Bahnhof handelt und der Fall somit in deren Zuständigkeitsbereich fällt.

