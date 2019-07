Fliegerbombe in Frankfurt: Was ist mit Bus und Bahn?

Im Hafenpark im Frankfurter Ostend wurde eine Bombe gefunden. Die Planungen für die Entschärfung gehen weiter. Auch der Nahverkehr muss zeitweise ausgesetzt werden.

Polizei meldet Fund einer Weltkriegsbombe im Ostend

Polizei legt Evakuierungsbereich fest

Zahlreiche Menschen müssen ihre Häuser verlassen



Polizei bietet Bedürftigen Hilfstransporte an

Update, 4. Juli, 13:10 Uhr: Nicht nur der Fern-, auch der Nahverkehr ist wohl von der Bombenentschärfung betroffen. Laut dem Rhein-Main-Verkehrsbund und der Frankfurter Nahverkehrsgesellschaft werden am Sonntag zwischen 12 Uhr und 17 Uhr Verbindungen zwischen Frankfurt und Hanau gesperrt werden. Das betrifft vor allem den S-Bahn- und Regionalverkehr. Bereits ab 8 Uhr werden die Stationen Ostendstraße, Mühlberg und Frankfurt Ost von S-Bahnen nicht mehr angefahren, da sie direkt in der Evakuierungszone liegen.

Update, 3. Juli, 11:40 Uhr: Hilfsbedürftige haben die Möglichkeit, sich für einen Transport aus den Wohnungen anzumelden. Dazu muss man nur ein Anmeldeformular ausfüllen, dass Sie hier finden können.

Update, 16:50 Uhr: Anwohner der betroffenen Gebäude erhalten am Sonntag freien Eintritt in die städtischen Museen, kündigte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) an. Auch die Einsatzkräfte sollen einen Gutschein für einen Besuch bekommen. Die entsprechenden Gutscheine werden in den nächsten Tagen in die Briefkästen der Anwohner verteilt werden.

Evakuierung: Freier Eintritt in Museen

Update, 2. Juli, 09:15 Uhr: Von der Evakuierung sind etwa 16.500 Personen betroffen. Darunter zum Teil höchst pflegebedürftige Personen aus einem Pflegeheim, die mit Rettungswagen in andere, gleichwertige Einrichtungen oder in Krankenhäuser gebracht werden müssen. Nach derzeitiger Planung wird dies bereits im Laufe des Samstags erfolgen.

Von den Sperrungen sind besondere Objekte, wie die Europäische Zentralbank, die Osthafenbrücke, das 5. Polizeirevier, der Ostbahnhof, die Bahntrassen der nord- und südmainischen Eisenbahn, die S-Bahnhöfe Ostend und Mühlberg, die U-Bahnstation Ostbahnhof und verschiedene Straßenbahnlinien betroffen. Auch der Zoo hat ganztätig geschlossen. Alle Personen in dem zu evakuierenden Bereich, die nicht auf fremde Hilfe angewiesen sind, müssen gemäß Allgemeinverfügung des Ordnungsamtes hierzu am Sonntag, 07. Juli 2019, bis 08:00 Uhr ihre Wohnung sowie den gesamten, auf dem Plan markierten Bereich verlassen haben.

Evakuierung: Betreuungsstelle eingerichtet

Für die von der Evakuierung betroffenen Personen wird im Zoogesellschaftshaus, Alfred-Brehm-Platz 16, 60316 Frankfurt am Main eine Betreuungsstelle eingerichtet. Diese ist am Sonntag, 7. Juli 2019 ab 07:00 Uhr geöffnet. Sobald die Evakuierungsmaßnahmen abgeschlossen sind, wird der Evakuierungsbereich durch die Polizei kontrolliert. Über die Dauer der Entschärfung können noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Das Ende der Sperrungen, das für voraussichtlich 18:00 Uhr zu erwarten ist, wird durch Rundfunkdurchsagen sowie über die Social Media-Kanäle bekannt gegeben. Ab 8:00 Uhr wird der öffentliche Nahverkehr (U-Bahnen, Straßenbahnen, Busse) in dem betroffenen Bereich eingestellt. Über Ausfälle, Fahrplanänderungen und Sperrungen informieren die jeweiligen Verkehrsbetriebe über deren Kanäle eigenständig.

Bombe im Ostend: Die Evakuierungszone steht fest

Update, 28. Juni, 13.55 Uhr: Noch ist unklar, wie viele Menschen am 7. Juli (Sonntag) ihre Wohnungen verlassen müssen. Vor allem wie Menschen, die körperlich oder geistig beeinträchtigt sind, sicher aus der Gefahrenzone gebracht werden können, ist heute Thema bei der Frankfurter Feuerwehr. Aktuell sitzen die Experten zusammen und gehen alle Möglichkeiten durch.

Bombe im Ostend: Entschärfung hat Auswirkungen auf Fernverkehr der DB

Update, 27. Juni, 10.22 Uhr: Die gute Nachricht: Die Feuerwehr Frankfurt hat ausreichend Zeit, die Bombenentschärfung im Hafenpark zu planen und vorzubereiten, die schlechte Nachricht: Am 7.Juli (Sonntag) müssen Tausende Frankfurter ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr bittet die betroffenen Anwohner, sich hinsichtlich der Evakuierungspläne selbstständig auf dem Laufenden zu halten und sich idealerweise auch mit den Nachbarn diesbezüglich auszutauschen.

Fest steht bisher, dass die beiden Bahnstrecken, die Südroute über Offenbach zum Frankfurter Hauptbahnhof sowie die Strecke über Maintal für den Zeitraum der Entschärfung gesperrt werden. Auch der Schiffsverkehr wird dann eingestellt sein. Der genaue Zeitplan werde am Freitag feststehen, so ein Pressesprecher der Feuerwehr Frankfurt. Aktuell plane man mit den betroffenen Pflegeheimen und Hotelbetrieben die Abläufe der Evakuierung.

Bombe im Osthafen: Keine akute Gefahr

Und es gibt noch eine gute Nachricht hat die Frankfurter Feuerwehr: Die Bombe liege stabil und von ihr gehe keine akute Gefahr aus. Außerdem sei dieses Exemplar mit seinen 500 Kilo sehr viel kleiner, als die letzte größere Bombe, die 2017 im Frankfurter Nordend gefunden wurde. Die Entschärfung hatte damals zur deutschlandweit umfangreichsten Evakuierung eines Stadtgebietes seit Ende des Zweiten Weltkrieges geführt.

+ Der Evakuierungsbereich für die Bombe im Frankfurter Ostend. © Feuerwehr Frankfurt





Update, 26. Juni, 18.21 Uhr: Der Kampfmittelräumdienst hat die Evakuierungszone für die Entschärfung der Bombe am 7. Juli festgelegt.

Die Evakuierungsradius rund um die Fundstelle in der Eytelweinstraße beträgt etwa einen Kilometer. Die Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr teilt die Polizei am Tag der Entschärfung mit.

Update, 20:38 Uhr: Laut Polizeisprecher Manfred Füllhardt müssten sich nun die Experten des Kampfmittelräumdienstes und der Feuerwehr über das weitere Vorgehen abstimmen.

Die Bombe werde bis zum angesetzten Termin der Entschärfung am 07. Juli bewacht, sagte Füllhardt auf Nachfrage der FR. Von der Bombe gehe keine Gefahr aus. Eine Evakuierung der nahe gelegenen EZB sei nicht nötig gewesen.

Bombe in Frankfurt Ostend soll am 07. Juli entschärft werden

Update, 18:55 Uhr: Die Feuerwehr Frankfurt hat die Entschärfung der Bombe für den 07. Juli angekündigt. Es seien umfangreiche Vorplanungen notwendig, bevor mit der Sicherung des Sprengkörpers begonnen werden könne. In die Planungen einfließen werden nach Angaben der Feuerwehr geplante Großveranstaltungen, der baldige Ferienbeginn in Hessen und die Wetterlage.

Die Anwohner müssen sich für die Entschärfung wohl auf Evakuierungsmaßnahmen einstellen. Die Feuerwehr gab bekannt, so schnell wie möglich über die Einrichtung und Ausdehnung einer möglichen Evakuierungszone zu informieren.

Update, 17:20 Uhr: Und noch eine Bombe im Rhein-Main-Gebiet. In Hanau wurde ebenfalls bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe entdeckt. Laut mehreren Medien handelt es sich dabei aber um einen deutlich kleineren Blindgänger, der ebenfalls in den nächsten Tagen entschärft werden soll.

Update 17:00 Uhr: Zwar ist die Sperrung der Bahnhöfe Frankfurt-Süd und Frankfurt-Ost wieder aufgehoben, die Fahrgäste müssen aber nach wie vor mit Verspätungen rechnen. Das teilte die Bundespolizei Koblenz mit, die für die Bahnstrecken in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zuständig sind. Mögliche Verspätungen betreffen vor allem die zahlreichen Pendler auf dem Nachhauseweg.

Bombe in Frankfurt - Polizei gibt Entwarnung

Update, 16:55 Uhr: In den kommenden Tagen will die Polizei Informationen über die Entschärfung bekannt geben.

Derzeit geht von der #Weltkriegsbombe in #Frankfurt keine unmittelbare Gefahr aus.



Bis auf die Fundstelle werden die Absperrungen vorerst aufgehoben.



Infos zu einer möglichen Entschärfung in den kommenden Tagen folgen. — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) 25. Juni 2019

Update, 16:45 Uhr: Laut Informationen der Hessenschau handelt es sich um eine 500 Kilogramm schwere Bombe. Der Sprengkörper wäre damit doppelt so groß wie die Bombe, die unlängst in Limburg explodierte und einen Riesenkrater in den Boden riss.

Update, 16.35 Uhr: Die Polizei gibt Entwarnung. Von der Bombe geht zunächst keine unmittelbare Gefahr aus. Die Absperrung des Hafenparks ist aufgehoben. Auch die Bahnstrecken sind wieder frei. Unklar ist weiterhin, wann die Entschärfung der Bombe stattfinden soll. Es scheint sich aber

+ Im Frankfurter Ostend ist auf einer Baustelle im Bereich Eytelweinstraße/Mayfarthstraße eine Weltkriegsbombe gefunden worden. © screenshot googlemaps

Update, 16:10 Uhr: Laut dem RMV sind auch Regionalzüge von der Sperrung betroffen. Die Züge mit der Kennzeichnung RE54, RB58 und RE59 müssen über Offenbach umgeleitet werden. Das teilte der RMV auf seiner Website mit.

Update, 25. Juni, 16:01 Uhr: Auch der S-Bahnverkehr ist von dem Bombenfund betroffen. Wie die Polizei mitteilt, ist die Strecke zwischen den Bahnhöfen Frankfurt-Ost und Frankfurt-Süd gesperrt.

Im Frankfurter Ostend ist in einer Baustelle eine Weltkriegsbombe aufgetaucht. Der Fundort befindet sich in der Nähe des Hafenparks und der Europäischen Zentralbank. Der Hafenpark wurde von der Polizei bis auf weiteres gesperrt.

Bombe in Frankfurt muss vom Kampfmittelräumdienst begutachtet werden

Laut Frankfurter Polizei ist der Kampfmittelräumdienst aus Darmstadt unterwegs, um zu klären, um welche Art von Sprengmittel es sich handelt.

#Frankfurt du musst stark sein!



Im Bereich #Eytelweinstraße/#Mayfarthstaße wurde eine #Weltkriegsbombe gefunden.



Sobald wir mehr Infos haben, erfahrt ihr es hier.



Bis dahin ist der umliegende Bereich, insbesondere der #Hafenpark, gesperrt. — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) 25. Juni 2019

Von der Sperrung zunächst nicht betroffen ist die Zufahrt zur Honsellbrücke über die Honsellstraße. Das teilte die Polizei per Tweet mit. Mehr in Kürze.

Im April diesen Jahres wurde unweit vom jetzigen Fundort eine Bombe im Main entdeckt und kontrolliert gesprengt.

