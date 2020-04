Nach Unfall: Auto rast in Bäckerei – Polizei nimmt den Fahrer fest

Unfall in Frankfurt: Ein Auto rast in eine Bäckerei. Die Polizei nimmt den Fahrer fest.

In Frankfurt fährt ein Auto in eine Bäckerei. Die Polizei nimmt den Fahrer fest.

Schwerer Unfall in Frankfurt : Ein Auto rast im Stadtteil Fechenheim in eine Bäckerei

in : Ein Auto rast im Stadtteil Fechenheim in eine Zuvor war es mit einem anderen Auto kollidiert, verletzt wird niemand

Die Polizei nimmt den Fahrer fest, er stand unter Drogen.

Update vom Sonntag, 12.04.2020, 10.39 Uhr: Ein Auto rast in Frankfurt in eine Bäckerei und richtet einen hohen Schaden an: Zu diesem schweren Unfall am Samstagabend (11.04.2020) hat ein Polizeisprecher nun auf Nachfrage Details bekannt gegeben.

Schwerer Unfall in Frankfurt: Auto fährt in Bäckerei – Polizei nimmt Fahrer in Gewahrsam

Demnach habe der 27 Jahre alte Fahrer eines 3er-BMW am Abend gegen 21 Uhr in der Ferdinand-Porsche-Straße in Frankfurt einen VW Fox überholen wollen. Er war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Beim Überholen seien die beiden Autos kollidiert, sagte der Polizeisprecher. Der BMW krachte an der Ecke zur Carl-Benz-Straße in das Gerüst vor der Bäckerei.

Schwere Verletzungen durch den Unfall sind der Polizei nicht bekannt. Der 27 Jahre alte Fahrer des BMW stand unter dem Einfluss von Drogen. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Unfall in Frankfurt: Auto rast in Bäckerei – Polizei nimmt Fahrer fest

Erstmeldung vom Sonntag, 12.04.2020, 9.44 Uhr: Frankfurt – In Frankfurt ist am Samstagabend (11.04.2020) ein Auto in eine Bäckerei gerast. Der Vorfall passierte ersten Informationen zufolge gegen 23 Uhr in der Carl-Benz-Straße im Stadtteil Fechenheim.

Der Fahrer des 3er-BMW soll unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben. Er wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Es entstand an der Bäckerei in Frankfurt-Fechenheim ein hoher Schaden, ebenso an dem Gerüst, das vor der Bäckerei stand. Am Auto entstand Totalschaden.

Frankfurt: Unfall im Stadtteil Fechenheim – Polizei sucht Zeugen

