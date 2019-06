Flughafen Frankfurt: Zoll spürt Waffen und verbotenes Zubehör auf

Das Hauptzollamt Frankfurt findet am Frankfurter Flughafen rund 500 kg illegale Waffen. Diese sollten vom Airport nach Österreich geliefert werden.

Frankfurt - Eine Waffenlieferung aus den Vereinigten Staaten von Amerika sollte eigentlich per LKW an einen Waffenhandel in Österreich transportiert werden - mit Zwischenstopp am Frankfurter Flughafen.

Flughafen Frankfurt: 500 Kilogramm Waffen gefunden

Die 500 Kilogramm schwere Frachtsendung erregte die Aufmerksamkeit der Zollbeamten, die sie daraufhin genauer unter die Lupe nahmen. Die Sendung enthielt ein mehr als umfangreiches Sortiment an Ausrüstung für Schusswaffen.

Bei der zwei Wochen zurückliegenden Kontrolle fanden die Zöllner unter anderem Laser, Zielscheinwerfer sowie Pistolengriffe mit integriertem Laser. Bei diesen vom Zollamt als verbotenen eingestuften Waffen lag zusätzlich keine waffenrechtliche Erlaubnis, also für den Besitz, vor.

Verbotenes Waffenzubehör sichergestellt

Christine Straß, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Frankfurt, erklärt in einer Pressemitteilung: "Solches Waffenzubehör erhöht die Zielgenauigkeit und damit die Gefährlichkeit der eigentlichen Schusswaffe erheblich. Der Gesetzgeber hat deshalb solche speziellen Vorrichtungen, die eigentlich Waffenzubehör sind, auch als 'verbotene Waffen' eingestuft."

Die gesamte Sendung wurde zur weiteren Prüfung des Sachverhaltes sichergestellt.

(aba)

