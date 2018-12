36-Jährige wartet auf S-Bahn - Perverser nähert sich, es passiert 

Als eine 36-Jährige auf die S-Bahn wartet, sucht ein Perverser sie als Opfer aus.

Frankfurt - Der Frankfurter Südbahnhof wurde am Freitag, den 30. November, Schauplatz einer Ekel-Tat. Als eine 36-Jährige gegen 19.00 Uhr auf ihre S-Bahn wartete, näherte sich plötzlich ein Perverser von hinten. Der Südbahnhof ist einer von vier Fernbahnhöfen in Frankfurt am Main. Der Südbahnhof zählt neun Gleise an fünf Bahnsteigen. extratipp.com* berichtet über den Vorfall.

Frankfurt: Frau wartet auf S-Bahn - dann passiert es

Wie die Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main in einer Pressemeldung mitteilte, wurde vergangenen Freitag eine Frau am Frankfurter Südbahnhof Opfer sexueller Belästigung. Während die 36-jährige Frau abends auf ihre S-Bahn wartete, näherte sich ein Mann von hinten. Der Perverse fasste ihr an die Brust, die Taille und zwischen die Beine. Obwohl die Frau sich sofort zur Wehr setzte, ließ der Mann nicht von ihr ab. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 30-jährigen Polen.

Frankfurt: Frau rettet sich zu Passanten

Die Frau konnte sich aus den Fängen des Perversen befreien und rannte zu in der Nähe befindlichen Passanten. Diese erkannten sofort den Ernst der Lage und beschützen die 36-Jährige.

Durch ihr couragiertes Handeln konnten sie weitere Übergriffe verhindern und schlugen den Polen in die Flucht. Auf extratipp.com-Nachfrage bei der Polizei soll der Täter nicht alkoholisiert gewesen sein, sondern bei vollem Bewusstsein.

Frankfurt: Intensive Fahndungsmaßnahmen führten zum Täter

Nachdem die sexuelle Belästigung der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet wurde, wurde sofort intensiv nach dem Täter gefahndet. In dessen Folge konnte der Tatverdächtige festgenommen werden. Gegen den 30-jährigen Polen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet. Der Perverse wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

