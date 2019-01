Vater soll Baby aus Fenster geworfen haben - Neue Gerichts-Entscheidung schockiert

David L. hat sein eigenes Baby getötet! Der 35-Jährige sitzt deswegen bereits seit 2,5 Jahren in U-Haft. Jetzt wird er entlassen.

Frankenthal - Es ist der 14. Mai 2016, als David L. seine zwei Monate alte Tochter im Drogenrausch aus dem Fenster wirft. Das Mädchen stirbt und der Angeklagte sitzt seit dem in U-Haft. Doch jetzt muss der 35-Jährige nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Zweibrücken aus dem Gefängnis entlassen werden.

Babymord-Prozess in Frankenthal: Mann sitzt seit 2,5 Jahren in U-Haft

Die Richter reagieren am Donnerstag (31. Januar) auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das die Inhaftierung wegen der langen Verfahrensdauer als unzureichend begründet ansieht.

Der Mann sitzt seit 2,5 Jahren ohne Urteil in Haft. Neben Mord werden ihm noch viele weitere Delikte vorgeworfen! Alles über die schreckliche Tat und was an diesem Abend in der Wohnung passiert ist, lesen Sie auf LUDWIGSHAFEN24.de*.

*LUDWIGSHAFEN24 ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetztwerks.

dpa/jab