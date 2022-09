Flugzeugabsturz Ostsee: Köln trauert um Karnevals-Gigant – „hatte viel Herz für die Menschen“

Teilen

Der Kölner Karneval trauert um Peter Griesemann (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Flugzeugabsturz Ostsee: Viele Fragen sind noch unklar. Doch der Kölner Karneval trauert schon jetzt um Peter Griesemann, der die Cessna geflogen haben soll.

Köln – Noch immer sind viele Fragen bei der abgestürzten Cessna 551 mit dem Kennzeichen „OE-FGR“ offen. Am Sonntag stürzte das Privatflugzeug aus noch unbekannter Ursache über der Ostsee ab. Nach Wrackteilen wurden am Montagabend möglicherweise menschliche Körperteile im Meer gefunden. Dabei könnte es sich um Überreste der Insassen der Unglücksmaschine handeln. Einer davon: Peter Griesemann – ein echter Karnevalsgigant aus Köln.

24RHEIN berichtet über die aktuellen Geschehnisse zum Flugzeugabsturz in der Ostsee.

Der Unternehmer war jahrelang Präsident der Blauen Funken, einer großen Karnevalsgesellschaft in Köln. Schon jetzt trauert der Kölner Karneval um Griesemann, der aktuell offiziell noch als vermisst gilt. „Unsere Gedanken sind bei allen Angehörigen und Freunden, sowie dem Korps der Blauen Funken. Wir senden euch viel Kraft in diesen schweren Stunden“, so die Roten Funken unter anderem. (jw)