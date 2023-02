Flugzeugabsturz bei Hamburg – Feuerwehr muss Pilot befreien

Von: Sebastian Peters

Die Propellermaschine überschlug sich bei der Landung und blieb auf dem Dach liegen © WestküstenNews

Absturz eines Flugzeugs auf dem Flugplatz Hungriger-Wolf in Hohenlockstedt (Kreis Steinburg). Der Pilot wurde von Rettungskräften aus dem Wrack befreit.

Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) – Flugunfall auf dem bekannten Flugplatz Hungriger-Wolf in Hohenlockstedt im Kreis Steinburg. Am Dienstag, 28. Februar 2023, setzte ein Hamburger Pilot mit einer Cessna zum Landeanflug an. Doch kam es gegen 14:00 Uhr zum Unglück.



Flugzeugabsturz in Hohenlockstedt – Zwischenfall auf dem Flugplatz Hungriger-Wolf

Die Propellermaschine kam rechts von der Landebahn ab, berührte anschließend den Grünstreifen der Piste und überschlug sich. Das Flugzeug blieb anschließend auf dem Dach liegen.

Rettungskräfte befreiten den Bruchpiloten aus seiner misslichen Lage. Der Pilot, der scheinbar großes Glück im Unglück hatte, wurde bei der ungewollten Rolle nur leicht verletzt.

Einsatzkräfte, die zunächst von einem Großeinsatz ausgingen, konnten teilweise auf der Anfahrt bereits abbrechen. Nun ermittelt die Behörde den genauen Unfallhergang.