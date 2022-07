Nach Chaos am Flughafen Köln/Bonn: Airport stellt Forderung an Bundespolizei

Teilen

Vor allem an Wochenenden gab es zuletzt lange Schlangen am Flughafen Köln/Bonn. © Sascha Thelen/dpa

Wegen der „unzumutbaren Wartezeiten“ am Flughafen Köln/Bonn hat der Airport Lösungsvorschläge von der Bundespolizei gefordert. Auch eigene Maßnahmen sind geplant.

Köln/Bonn – Am Flughafen Köln/Bonn haben am Wochenende (22. bis 24. Juli) teils chaotische Zustände geherrscht. Manche Passagiere hatten bei der Sicherheitskontrolle Wartezeiten von sieben Stunden oder mehr. Da sogar die Polizei eingreifen musste, reagierte schließlich auch der Airport. Man erwarte auch von der Bundespolizei und dem Dienstleister Securitas „konstruktive Vorschläge, wie die Probleme an der Sicherheitskontrolle schnellstmöglich gelöst werden können“, sagte Airport-Chef Thilo Schmid.

24RHEIN verrät, was der Flughafen Köln/Bonn jetzt plant, um die Wartezeiten zu verringern.

Am Wochenende waren zeitweise weniger als 50 Prozent der planmäßig notwendigen Spuren der Sicherheitskontrolle geöffnet gewesen. Zudem mussten Flugzeuge wegen fehlender Passagiere mehrfach be- und entladen werden. Der Flughafen Köln/Bonn hat genau wie beispielsweise der Flughafen Düsseldorf bereits seit Beginn der Sommerferien in NRW mit langen Warteschlangen und somit hohen Wartezeiten zu kämpfen. (os)