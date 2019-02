Zoll öffnet Holzkiste aus Nigeria und macht krassen Fund

Was Zollbeamte an Deutschlands größtem Flughafen in einer Holzkiste aus Nigeria finden, ist alles andere, als legal.

Frankfurt - Zollbeamte haben am Frankfurter Flughafen eine Kiste geöffnet, in der sich angeblich "Umzugsgut" befinden sollte. Bei genauerer Betrachtungen machten die Beamten dann den illegalen Fund. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Flughafen Frankfurt: Kiste aus Nigeria wird kontrolliert - Zollbeamte werden fündig

Anfang Februar wurden Angestellte des Hauptzollamts in Frankfurt am Main am Flughafen auf eine Holzkiste aus Nigeria, die als "Umzugsgut" deklariert war, aufmerksam. Das teilt der Zoll am Freitag mit. Bei der Kontrolle der Holzkiste konnten die Beamten des Zolls zunächst nichts auffälliges finden, im oberen Bereich sollen lediglich persönliche Gebrauchsgegenstände gelegen haben. Doch bei genauerer Betrachten wurden die Beamten in ihrem ersten Verdacht bestätigt - im unteren Teil der Kiste machten die Zöllnerinnen und Zöllner den krassen Fund: Fünf Pakte, die ausschließlich mit Zigaretten befüllt waren.

Flughafen Frankfurt: Schmuggel von Nigeria nach Deutschland geht gewaltig schief

Die vielen Schachteln seien alle ohne Steuerzeichen gewesen, so das Hauptzollamt über den Fund am Frankfurter Flughafen. Insgesamt sollten fast 90.000 Zigaretten von Nigeria nach Frankfurt geschmuggelt werden. Doch trotz der Tarnung flog der Schmuggel auf, was ein Verfahren wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung mit sich bringt. Die unversteuerten Zigaretten wurden als Beweismittel sichergestellt. Außerdem bestehe der Verdacht, dass es sich bei einigen der Schachteln um eine Markenfälschung handelt - das soll jedoch erst noch geprüft werden.

+ © Hauptzollamt Frankfurt

