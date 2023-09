Geflüchteter Pakistani möchte Musikstar werden: Er setzt auf ein „Markenzeichen“

Muhammad Shabbir hier in seinem Musikvideo zu dem Song „Ich bin Fame Baby!“ © Screenshot: Muhammad Shabbir/YouTube

Ein großer Star auf der Musikbühne werden: Diesen Traum haben viele Menschen. Auch Muhammad Shabbir, der im Jahr 2011 nach Deutschland flüchtete.

Dresden – Vor rund 12 Jahren kam Shabbir aus seiner Heimat Pakistan nach Deutschland geflohen. Er beantragte direkt Asyl und wollte „ein neues Leben beginnen“, wie er gegenüber der BILD sagte. Das Leben in Pakistan sei zu gefährlich gewesen und durch die ganze Gewalt dort, sei er zu dem Entschluss gekommen zu fliehen. Für die Gewalt und das Risiko, welches man in Pakistan ausgesetzt ist, brachte Shabbir folgendes Beispiel im Interview mit der BILD. „Jeder hat dort eine Pistole“, so der 40-Jährige. In seiner Heimat leben noch einige Familienmitglieder von ihm. Seine Mutter, vier Schwestern und seine sechs Brüder seien weiterhin vor Ort.

Im Internet ist Shabbir mit seiner Musik schon ein „Newcomer“

In einem Bereich ist Shabbir schon ziemlich bekannt und hat sich dort eine kleine „Fangemeinde“ aufgebaut. Auf seinem YouTube-Kanal zählt er bereits über 2000 Abonnenten und hat schon über 20 Videos hochgeladen (Stand: 05. September 2023). Sein Konzept: Mit eingängigen Liedzeilen wie „Ich liebe dich ohne Grenza, aber du verstehn mich nicht“, „Keine Money, aber Vodka, Vodka“ und „Warum du lieb mich nein“ ganz groß herauskommen.

In den sozialen Medien folgen Shabbir ebenfalls schon einige tausend Menschen. Seine Lieder und Videos tauchen in diversen Beiträgen auf und verbreiten sich somit. Ein mögliches Zeichen dafür, dass der Pakistani auf einem richtigen Weg ist.

Großes Ziel: Teilnahme an einer Castingshow in Deutschland

Wie Shabbir weiter die Karriereleiter in der Musikbranche hochklettern will, das weiß er ganz genau. Er habe ein großes Ziel vor Augen, wie er im Interview verriet: „Ich will zu The Voice of Germany oder zu Deutschland sucht den Superstar.“ Mit der Musik sein Lebensunterhalt finanzieren und viel Geld zu verdienen. Das ist der Traum vom 40-jährigen Shabbir.

Seine Ehefrau ist die größte Kritikerin

Zur Zeit der Corona-Pandemie fing Shabbir an, Musik zu machen. In wenigen Stunden schrieb er seine Songs und nutzte sein Handy, um sie aufzunehmen. Dass er sich für das Genre Rap entschieden hat, gefällt nicht jedem in seinem Umfeld. Seine Ehefrau sei damit nicht wirklich einverstanden. „Sie mag es nicht, dass ich Rap mache. Meine deutsche Frau sagt, alle lachen dich aus, weil mein Deutsch nicht gut wäre“, erzählte Shabbir. Auch im Internet raten ihm viele User dazu, mit der Musik aufzuhören. Davon lässt sich Shabbir aber nicht entmutigen. „Das ist eben mein Markenzeichen. Meine Lieder müssen nicht perfekt sein, sondern etwas über mich erzählen.“

Reaktionen und Kommentare unter dem Musikvideo „Ich bin Fame Baby“ von Shabbir:

„Verstecktes Talent, lass es bitte versteckt!“

„Stark, mach weiter so!“

„Lange darauf gewartet! Mach bitte immer weiter“

„Gegensatz zu den anderen Liedern ist das nicht mal schlecht weiter so“

„Deutscher Rap wurde gerettet“