Polizei sucht nach Vermisstem - dann beginnt das „große Jucken"

Ein Mieter ist spurlos verschwunden. Der Vermisstenfall ruft die Polizei in Niedersachsen auf den Plan. Doch der Einsatz hat üble Folgen.

Bückeburg - Der Briefkasten war nicht geleert und seit Tagen war der Mann nicht mehr gesehen. Deswegen alarmierte ein besorgter Vermieter am Dienstag (6.8.2019) die Polizei Bückeburg.

Um den Vermisstenfall in Bückeburg, das zwischen Bielefeld und Hannover in Niedersachsen liegt, zu klären, durchsuchten eine Beamtin und ein Beamter eine Mietwohnung. Das berichtet die Polizei am Mittwoch. Das Verschwinden des Mieters sei schnell geklärt worden. Doch direkt nach dem Einsatz habe bei den beiden Polizisten das „große Jucken“ begonnen.

Die Beamtenn stellten auf ihrer Haut Rötungen und eng beieinanderliegende Schwellungen fest. Die Ursache für die „Hautirritationen“ stand, laut Polizei, schnell fest. Die Wohnung, in der auch eine Katze lebt, war demnach mit Tierflöhen verseucht.

Vermisstenfall in Bückeburg bei Hannover: Polizei leidet nach Einsatz unter Flöhen

Wegen des Flohbefalls mussten die Beamten ihre Polizeiuniform ausziehen, duschen und sich behandeln lassen. Der Funkstreifenwagen wurde ebenfalls sofort in einer Dienstgarage unter Quarantäne gestellt und einer Spezialreinigung unterzogen, teilt die Polizei mit.

Der Mieter halte sich wegen einer Krankheit in einer Klinik auf. Wo sich die Katze derzeit aufhält, sei noch unklar.

