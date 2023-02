Fliegerbombe in Köln – mehrere Schulen werden evakuiert

Teilen

Nach einem Bombenfund in Köln müssen drei Schulen evakuiert werden (Symbolbild). © Silas Stein/dpa

Eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg muss noch heute in Köln entschärft werden. Es kommt zu einer Evakuierung. Drei Schulen werden geräumt.

Mehr zum Thema Bombenfund in Köln: Fliegerbombe in Lindenthal wird noch heute entschärft

Köln – In Köln gibt es am Donnerstag eine größere Bombenentschärfung. Im Stadtteil Lindenthal wurde eine britische Fliegerbombe entdeckt. Der fünf Zentner schwere Blindgänger soll noch heute durch den Kampfmittelräumdienst entschärft werden. Ein Bereich von 400 Metern um den Fundort muss evakuiert werden. Davon sind auch drei Schulen sowie mehrere Einrichtungen der Universität Köln betroffen. 24RHEIN berichtet im News-Ticker über die Bombenentschärfung in Köln-Lindenthal.