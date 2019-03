Fitness-Model Tami Tilgner zeigt ihren neuen Freund - ein Kommentar ist besonders peinlich

Fitness-Model Tami Tilgner aus Kassel zeigt ihren neuen Freund - ein Kommentar ist besonders peinlich.

Update 5.03.: Fitness-Model Tami Tilgner aus dem hessischen Kassel zeigt sich frisch verliebt bei Instagram: Auf ihrem neuesten Schnappschuss zeigt sich die kurvige Blondine mit ihrem neuen Freund. Der muskulöse Lover nennt sich bei Instagram "Wing_dodo" und hat bisher nur gut 3000 Follower. Nicht dass seine Männlichekit leidet, weil die Freundin viel mehr Fame erntet: Tami Tilgner hat ca. 278.000 Follower. Da kann der neue Lover nur neidisch sein. Auf dem neuestes Schnappschuss posiert die pralle Blondine mit dem ausladenden Hintern gemeinsam mit "Wing_dodo" für die Kamera. Ein Kommentar unter dem Foto ist aber besonders peinlich. Paul schreibt: "Jeder denkt es, aber niemand sagt es." Was er damit wohl meint?

Frankfurt/Main - Die Frankfurterin Tami Tilgner (20) präsentiert sich auf Instagram stets perfekt positioniert - egal ob in Fitness-Outfit oder im Bikini am Strand. Extratipp.com* berichtet darüber. In den Kommentaren unter ihren Bildern wird die schöne 20-Jährige mit Komplimenten nur so überhäuft. Doch kürzlichst zeigte sich die Frankfurterin unbearbeitet - bei diesem Vorher-Nachher-Bild gaffen alle auf das zweite Bild - doch eigentlich ist der Unterschied kaum sichtbar.

Tami Tilgner postet zwei mal das gleiche Foto - nicht viele sehen den Unterschied

Ihr Beitrag zeigt zweimal das gleiche Foto des Fitness-Models nebeneinander - einmal in der "Instagram"-Version und einmal die "Reality"-Version. Tami Tilgner (die übrigens schon einen Schönheits-Eingriff hinter sich hat) zeigt sich von hinten und hat eine knappe rosa Hose an, bei der ihr halber Po rausschaut.

+ So sexy präsentiert sich Tami Tilgner auf Instagram - doch das Foto hat auch eine Botschaft. © Screenshot Instagram

Betrachtet man erst nur das Foto und liest die Bildunterschrift nicht, fällt es einem wirklich schwer den Unterschied zwischen den beiden Bildern zu erkennen. So geht es auch den Fans, wie man den Kommentaren entnehmen kann: "Mir ist es gar nicht aufgefallen. Siehst toll aus", schreibt eine Userin. Eine andere schreibt: "Ichmusste auch erstmal ganz genau suchen..."

Tami Tilgner aus Frankfurt will mit Foto auf Problem aufmerksam machen

Liest man dann den dazugehörigen Text von Tami Tilgner wird klar, was bei der Realitäts-Version ihres Fotos anders ist: Die Cellulite an ihren Oberschenkeln. Auf der Instagram-Version benutzte sie einen Weichzeichnungs-Filter um das zu verstecken.

Die Frankfurterin möchte zu ihrem Körper stehen und geht offen mit den Unsicherheiten um, die manchmal aufkommen wenn sie vor dem Spiegel steht: "Wieso sind wir eigentlich so selbstkritisch? Mir fällt #cellulite bei anderen eigentlich nie direkt auf oder ich finde es überhaupt nicht störend.", schreibt das Frankfurter Fitness-Model unter das Foto.

Frankfurterin Tami Tilgner: Ihr Mut kommt auch bei anderen Fitness-Girls gut an

Bei der Community von Tami Tilgner, die täglich wächst, kommt das Foto gut an. Viele schätzen ihren Mut und finden das unbearbeitete Foto schöner, als das weich-gezeichnete. Auch andere Fitness-Girls kommentierten das Bild der 20-Jährigen: "So wahr und so mutig von dir.", schrieb die Hessin LeaLovesLifting (alle Infos zu Lea und ihrer dunklen Vergangenheit, gibt es hier.)

+ Auch ihre Fitness-Freundin Lea aus Hessen kommentierte das Bild von Tami. © Screenshot Instagram

Auch die Kasselerin Paula Krämer präsentiert ihren trainierten Body (letztens erst in einem knappen Bikini) gerne auf Instagram: Sieht man sie heute, kann man kaum glauben, wie sie früher einmal aussah.

Natascha Berger

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.