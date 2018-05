Feuerwehrauto verunglückt mit sieben Menschen - Notruf war Fehlalarm

Ein Feuerwehrauto ist auf dem Weg zu einem Einsatz in Niedersachen verunglückt. Sieben Menschen wurden dabei verletzt. Der Notruf stellte sich als Fehlalarm heraus.

Bad Bentheim - Auf dem Weg zum Einsatz ist ein Feuerwehrauto im niedersächsischen Bad Bentheim verunglückt. Sieben Menschen an Bord wurden am Sonntag dabei verletzt - zwei davon schwer. Das Fahrzeug war unterwegs zu einem Einsatz und kippte kurz nach Verlassen der Feuerwehrwache in einer scharfen Kurve um. Warum es zu dem Unfall gekommen war, konnte die Polizei am Sonntag noch nicht erklären. Der Fahrer musste von seinen nachrückenden Kameraden aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Einsatz, zu dem das Fahrzeug ursprünglich alarmiert worden war, stellte sich letztendlich als Fehlalarm heraus.

dpa