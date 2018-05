Feuerschale auf der Terrasse explodiert - Mann schwebt in Lebensgefahr 

Es sollte ein gemütlicher Familienabend auf der Gartenterrasse in Karlsruhe werden, doch es kam völlig anders. Eine Feuerschale auf dem Tisch verwandelte sich plötzlich in eine explosive Stichflamme.

Karlsruhe - Fünf Menschen sind am Samstagabend in Karlsruhe schwer verletzt worden. Ein 61 Jahre alter Mann habe schwerste Brandverletzungen erlitten und schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Karlsruhe.

Der Grund: Eine Feuerschale auf dem Tisch entzündete plötzlich eine Stichflamme. Der Gastgeber (50) wollte nämlich gerade diese Feuerschale mit Ethanol nachfüllen, weil die Flamme erloschen war.

Den Angaben zufolge wurden der 50-Jährige, seine Ehefrau (50) sowie deren Töchter im Alter von 19 und 22 Jahren schwer verletzt. Die Explosion am Samstagabend war so stark, dass auch die Glasscheibe der Terrassentür beschädigt wurde. Die Polizei ermittelt.

