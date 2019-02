Feuer-Tragödie: Von Flammen eingeschlossen - Fünf Menschen sterben in brennendem Haus

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Lambrecht sterben fünf Menschen.

Es ist eine schreckliche Tragödie, die sich am späten Donnerstagabend in Rheinland-Pfalz zugetragen hat: Fünf Menschen sterben in einem brennenden Haus.

Lambrecht - Wie LUDWIGSHAFEN24* berichtet, starben am Donnerstagabend (7. Februar) fünf Menschen bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lambrecht (Rheinland-Pfalz). Offenbar war das Feuer in der Küche ausgebrochen und hatte die Bewohner eingeschlossen. Eine Flucht war unmöglich.

Brand in Mehrfamilienhaus: 5 Menschen sterben

Am Donnerstag brennt es gegen 23:30 Uhr im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Lambrecht. Als die Feuerwehr hinzukommt, ist es für fünf Menschen bereits zu spät: Sie erliegen ihren Verletzungen! Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

