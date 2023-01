Feuer im Uni-Center Köln: Brand in einem der größten Wohnhäuser Europas

Einsatz dauert an

+ © Rolf Vennenbernd/dpa Einsatzkräfte treffen am Kölner Uni-Center ein. © Rolf Vennenbernd/dpa

In einem Kölner Hochhaus ist ein Feuer ausgebrochen. Zahlreiche Bewohner mussten evakuiert werden. Rund 60 Kräfte der Feuerwehr sind im Einsatz.

Köln - Im Uni-Center Köln, das als eines der größten Wohnhäuser in Europa gilt, ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Anrufer hätten Rauch gemeldet, dieser breite sich über alle 42 Stockwerke aus, sagte ein Feuerwehrsprecher. 50 bis 60 Bewohner seien evakuiert worden. Es gebe einige Leichtverletzte durch Rauchgasintoxination, mehrere Notärzte sind vor Ort. Der gesamte Treppenraum und alle Flure würden noch abgesucht, sagte der Sprecher.

Feuer in Köner Hochhaus:

50 Personen hätten sich selbst nach draußen begeben, nachdem sie den Rauch bemerkt haben, sagte ein Feuerwehrsprecher gegenüber 24RHEIN.de. Unter den Bewohnern seien 14 durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Sie müssen aber nicht weiter transportiert werden, so der Sprecher.

Feuer in Uni-Center Köln: Feuerwehr in einem der größten Wohnhäuser in Europa im Einsatz

Derzeit suchen die Einsatzkräfte noch nach Personen im Gebäude. Das 135 Meter hohe Wohnhaus hat 968 Wohnungen in drei Gebäudeflügeln. Rund 2000 Menschen leben in dem 50 Jahre alten Haus.

Wie der Brand entstanden ist, war auch am Abend noch unklar. Die im vierten Obergeschoss liegenden Kellerräume würden abgesucht. Es habe in einem der Kellerabteile gebrannt, sagte der Feuerwehrsprecher gegenüber 24RHEIN.de. Dies sei aufwendig, da es ein sehr großer Bereich sei und viele Dinge dort abgestellt worden seien. Der Brand wurde den Angaben zufolge gegen 18.40 Uhr gemeldet. 55 bis 60 Feuerwehrkräfte seien im Einsatz, so der Sprecher. Durch den Einsatz kommt es zu Verkehrsbehinderungen im betroffenen Bereich an der Luxemburger Straße.

Feuer in Wohnhaus in Köln: Einsätzkräfte haben Brandherd im Uni-Center ausfindig gemacht

Gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger sagte ein Sprecher, dass die Einsatzkräfte den Brandherd inzwischen ausfindig gemacht hätten. „Gegen 21 Uhr war das Feuer gelöscht“, so der Feuerwehrsprecher. Der Brandherd liege vermutlich im vierten Stock, die Ursache des Feuers sei noch unklar. Über die Außentreppe werden aktuell erste Löschmaßnahmen durchgeführt. Die Feuerwehr will so weitere Rauchentwicklung innerhalb des Gebäudes vermeiden. (dpa/fmü)