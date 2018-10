Verheerendes Feuer in Mehrfamilienhaus: Retter rufen "Massenanfall von Verletzten" aus

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Wilhelmshaven hat am Donnerstag sieben Verletzte gefordert.

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus hat am Donnerstag sieben Verletzte gefordert. Die Dachgeschosswohnung des fünfstöckigen Gebäudes brannte bei der Katastrophe komplett aus.

Wilhelmshaven - Es war kurz vor 18 Uhr, als am Donnerstag Abend die Feuerwehr zum Brand eines Mehrfamilienhauses in der Peterstraße in Wilhelmshaven gerufen wurde, wie nordbuzz.de* berichtet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Dachgeschosswohnung nach Angaben der Polizei in Flammen.

Weitere Wohnungen waren von dem Feuer betroffen. Insgesamt 19 Personen konnten sich bei der Katastrophe nicht selbst aus dem Haus retten und mussten über Drehleitern evakuiert werden, sieben Menschen wurden verletzt.

19 Menschen müssen bei Feuer in Wilhelmshaven über Drehleitern evakuiert werden

Aufgrund des durch das Feuer stark verrauchten Treppenhauses konnten sich 19 Personen nicht selbst aus dem Haus befreien. Sie mussten von den Einsatzkräften über Drehleitern evakuiert werden. Sechs der Bewohner wurden mit einer Rauchgasvergiftung und Brandverletzungen in Krankenhäuser in Wilhelmshaven gebracht, ebenso ein Feuerwehrmann.

+ In Wilhelmshaven ist ein Feuer ausgebrochen. © Screenshot Google Maps

Weitere Personen wurden vor Ort von Notarzt und Rettungsdienst versorgt und betreut. Zunächst wurden bei der Katastrophe drei Personen als vermisst angenommenen, sie wurden schließlich in einer gegenüberliegenden Spielhalle aufgefunden.

Feuer-Katastrophe in Wilhelmshaven löst "Massenanfall von Verletzten" aus

Beim Eintreffen der Rettungskräfte an dem Haus in Wilhelmshaven machten mehrere Personen an Fenstern auf sich aufmerksam und riefen aufgrund des Feuers um Hilfe. Daher wurde ein sogenannter ManV - ein Massenanfall von Verletzten - ausgelöst.

Für diesen Katastrophen-Fall wurden insgesamt rund 80 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr sowie Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes, Johanniter, Arbeiter-Samariter Rettungsdienst und Malteser Hilfsdienst, Notarzt, Stadtbrandmeister und Ortsfeuerwehren ebenso wie die Polizei zur Einsatzstelle alarmiert.

Wohnhaus nach Feuer in Wilhelmshaven unbewohnbar

Die Peterstraße in Wilhelmshaven wurde aufgrund der Feuer-Katastrophe zwischen der Grenz- und der Mozartstraße für den Verkehr vollgesperrt.

Durch den Brand ist das Mehrfamilienhaus unbewohnbar. Bewohner, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen konnten, wurden in einer Notunterkunft untergebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

