Drama in Berlin: Zwei Menschen sterben nach Sprung aus brennendem Hochhaus

Einsatzkräfte stehen vor dem Hochhaus in Berlin. Zwei Menschen sind wegen eines Brandes aus dem Gebäude gesprungen und gestorben. © Annette Riedl/dpa

In einem mehrstöckigem Haus in Berlin kommt es zu einem Brand. Zwei Menschen springen aus dem zwölften Stock und kommen ums Leben.

Berlin – Wegen eines Feuers im zwölften Stock eines Hochhauses in Berlin sind zwei Menschen am Freitag aus dem Gebäude gesprungen und ums Leben gekommen. Sie starben trotz Reanimation noch an der Unfallstelle, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Brand in Berlin: Zwei Menschen wollen sich retten und springen aus dem zwölften Stock

Der Brand sei am Freitag (28. Juli) im obersten Stock eines zwölfgeschossigen Hochhauses in Berlin-Kreuzberg ausgebrochen. „Schon als wir eintrafen, haben sich mehrere Personen bemerkbar gemacht“, sagte der Sprecher. Einige von ihnen hätten gerettet sowie rettungsdienstlich versorgt werden müssen. 116 Einsatzkräfte waren den Angaben der Feuerwehr zufolge vor Ort. Das Feuer sei inzwischen gelöscht. (dpa)