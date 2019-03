Fahrradfahrer winkt Polizisten zu - und wird prompt festgenommen 

Ein Fahrradfahrer winkt vor einer Wache Polizisten zu - und wird kurz darauf festgenommen. Was auf den ersten Blick unglaublich klingt, hatte aber einen guten Grund.

Siegen - Er wollte doch nur nett sein: Ein 32-jähriger Mann fuhr am Dienstag mit dem Fahrrad an einer Polizeiwache in Siegen vorbei und winkte den Beamten zu. Dumm für ihn: Die Polizisten erkannten ihn als gesuchten Straftäter.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann mit seinem Zweirad über den Gehweg der Weidenauer Straße und winkte freundlich den Polizeibeamten der dort ansässigen Polizeiwache. "Dass ihm das zum Verhängnis werden würde, damit hatte der bis dahin arglose Radfahrer offenbar nicht gerechnet", heißt es von der Polizei.

Polizisten erwidern den Gruß - und greifen dann zu

Zwei Polizeibeamte der Wache freuten sich zwar über das "durchaus freundliche" Winken des 32-Jährigen und erwiderten den "höflichen Gruß". Doch der Radfahrer war für die Polizisten kein Unbekannter: Sie wussten bestens über den gegen ihn vorliegenden Haftbefehl Bescheid und schnappten den Mann kurzerhand direkt auf seinem Fahrrad, wie siegerlandkurier.de* berichtet.

Somit endete die Fahrradtour für den "in Polizeikreisen bestens wegen Diebstählen, Gewalt- und Drogendelikten bekannten Intensivtäter", berichtet die Polizei. Noch besser: "Bei der Überprüfung des Fahrrades stellte sich heraus, dass dieses gestohlen war. Die Beamten gaben das Fahrrad an seinen rechtmäßigen Eigentümer zurück", so die Polizei abschließend.

