FC Bayern kündigt Mega-Projekt in München an: „An dieser Stelle passiert etwas Außergewöhnliches“

München - Es ist ein in dieser Dimension wohl außergewöhnlicher Plan: Der FC Bayern München will sich in der Münchner Innenstadt mit einer Erlebniswelt in Szene setzen, wie tz.de* bereits im Januar 2018 vermeldet hat. In der Weinstraße, zwischen Rathaus und Dom, soll ein ambitioniertes Projekt verwirklicht werden: Ein Fanshop auf drei Etagen und insgesamt 1000 Quadratmetern - dazu ein Boutiquehotel mit 30 Zimmern und ein Restaurant mit bayerischer und internationaler Küche. Der neue Komplex befindet sich bereits im Bau und soll 2020 eröffnet werden. Neue Details dazu berichtet jetzt die Süddeutsche Zeitung.

Hotel und Gaststätte sollen dem Bericht zufolge vom global aktiven Catering-Unternehmen DO&CO betrieben werden. Der Betrieb mit Hauptsitz in Wien wolle eine „harmonische Einbindung in den baulichen Kontext der Münchner Altstadt“ schaffen.

München: FC Bayern errichtet Erlebniswelt im Stadtzentrum

Dennoch soll das Gebäude architektonisch hervorstechen und die Fassade mittels Kratzputz- oder Sgraffitotechnik verziert werden. „Wir sind glücklich, aber die Stadtgesellschaft kann auch froh darüber sein, dass an dieser Stelle neben Rathaus und Dom etwas Außergewöhnliches passiert", sagte Jörg Wacker, Vorstand Internationalisierung und Strategie bei der FC Bayern München AG.

+ So soll die Erlebniswelt des FC Bayern ausschauen. © Visualisierung: DO&CO

Überdies soll das Hotel nicht in der Luxus-Region angesiedelt sein, sondern offen sein für die breite Masse der Gesellschaft. Auch für die Gastronomie verspricht Attila Dogudan von DO&CO moderate Preise. „Das Projekt hat eine große emotionale Bedeutung für mich“, so der Firmengründer gegenüber der Süddeutschen Zeitung.

FC Bayern München: Mega-Projekt soll nicht nur Fans ansprechen

Der Fanshop soll indes Hotel und Gastronomie nicht zu sehr überstrahlen, also nicht nur FC-Bayern-Fans ansprechen. „Die Marke wird auf keinen Fall auf plumpe Art und Weise inszeniert“, so Jörg Wacker. Demnach sind auch Veranstaltungen, Workshops und Ausstellungen im Shop geplant.

