Familiendrama im Kreis Kassel: Streit eskaliert - Mutter und Sohn sterben

Bei einem Streit im hessischen Hofgeismar sind am Freitagmittag zwei Menschen getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Die Polizei spricht von einem Familiendrama.

Eine 62-Jährige Frau erlag noch vor Ort ihren Verletzungen, ihr 33-jähriger Sohn erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilt.

Über den Notruf war gegen 11.10 Uhr gemeldet worden, dass es in einem Haus in der Straße "Am Schützenplatz" im Hofgeismarer Ortsteil Carlsdorf zu körperlichen Auseinandersetzung innerhalb einer dort wohnenden Familie gekommen sein soll. Nach ersten Erkenntnissen wurde "spitze Gewalt" angewandt. Schusswaffen wurden demnach nicht genutzt, wie hna.de* berichtet.

Polizei ermittelt im Familien-Drama

+ Die Umstände der Tat sind noch vollkommen unklar - die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. © Daniel Seeger In Carlsdorf fand die Polizei die schwer verletzte Frau, die trotz sofortiger Behandlung von Rettungskräften vor Ort starb. Zwei weitere schwer verletzte Personen, ein 62-jähriger und ein 33-jähriger, wurden mit einem Rettungshubschrauber und Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Bei dem 33-Jährigen handelte es sich um den Sohn der 62-Jährigen, der im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

Die Polizei hat den Tatort rund um das Einfamilienhaus abgesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen.

