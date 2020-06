Fall Maddie McCann: Hatte Christian B. einen Komplizen?

Der Fall der vermissten Maddie sorgt weltweit für Schlagzeilen. Die Ermittler haben offenbar einen Tatverdächtigen. Hatte dieser sogar einen Komplizen?

Fall Maddie McCann : Christian B. ist verdächtig, sie getötet zu haben.

: ist verdächtig, sie getötet zu haben. Christian B. könnte noch für weitere Vermisstenfälle verantwortlich sein.

könnte noch für weitere Vermisstenfälle verantwortlich sein. Britische Ermittler gaben früh Hinweise auf deutsche Pädophile in Portugal.

+++ 17.38 Uhr: Hat Christian B. mit dem Verschwinden der kleinen Maddie McCann zu tun? Das vermuten die Ermittler zumindest aktuell. Wie nun portugiesische Medien berichten, könnte der Deutsche Christian B. Unterstützung bei seiner Tat gehabt haben. Die „Bild“-Zeitung berichtet unter Berufung auf Medien aus Portugal, dass es sich bei dem möglichen Komplizen um einen Mitarbeiter der Ferienanlage in Praia da Luz handeln soll.

Dieser könnte Christian B. einen Hinweis gegeben haben, dass die Eltern von Maddie McCann mit Freunden in einer Tapas-Bar zu Abend essen würden. Wie das BKA in der vergangenen Woche im Live-TV der Sendung „Aktenzeichen xy...ungelöst“ bestätigte, telefonierte Christian B. am Abend des Verschwindens von Maddie mit einer portugiesischen Nummer. Ermittler erhofften sich Hinweise, unter anderem auf den Besitzer der Nummer aus Portugal. Laut den portugiesischen Medien soll es sich bei dieser Nummer um die des Mitarbeiters der Ferienanlage handeln.

Der damalige Mitarbeiter der Ferienanlage, aus der Maddie McCann verschwand, ist den Ermittlern laut „Bild“ bereits bekannt und soll ein Freund von Christian B. gewesen sein. Ob B. mit ihm in der Nacht von Maddies Verschwinden tatsächlich telefoniert hat, ist noch unklar.

Vermisste Maddie: Spezialsendung auf RTL

+++ 17.11 Uhr: Der Privatsender RTL zeigt am Mittwochabend (10.06.2020) ab 20.15 Uhr das Spezial „Die Wahrheit im Fall Maddie – Insider packen aus“. Dort soll bisher unveröffentlichtes Insiderwissen gezeigt werden.

Fall Maddie wird im Landtag Schleswig-Holstein besprochen

Update vom Mittwoch, 10.06.2020, 11.35 Uhr: Im Fall Maddie McCann berät sich heute der Landtag Schleswig-Holstein. Wie n.tv berichtet, geht es dabei um eine mögliche Justizpanne, durch die der Tatverdächtige Christian B. 2018 für etwa vier Wochen freigekommen war, obwohl er bereits zu dieser Zeit wegen eines anderen Falls – ebenfalls Kindesmissbrauch – unter Tatverdacht stand. Für die Panne sind laut Flensburger Staatsanwaltschaft komplizierte juristische Vorgänge verantwortlich. Bleibt abzuwarten, ob sich diese Behauptung auch in der Diskussion des Landtages Schleswig-Holstein bestätigt.

+++ 17.10 Uhr: Im Fall der vor 13 Jahren verschwundenen Maddie McCann sind seit Mitte voriger Woche beim Bundeskriminalamt (BKA) Hunderte neue Hinweise eingegangen. Das sagte der Sprecher der Braunschweiger Staatsanwaltschaft, Hans Christian Wolters. Die Ermittler hatten Beobachtungen zu zwei Häusern und zwei Autos erbeten, die im Zusammenhang mit dem Tatverdächtigen Christian B. stehen. Ein Foto von B. haben die Beamten bisher allerdings zurückgehalten. „Die Ermittler scheinen keinen dringenden Tatverdacht zu haben. Sie haben einen Tatverdacht, der sich auf Indizien stützt“, sagte Profiler und Bestseller-Autor Axel Petermann gegenüber „Der Westen“. Was fehlt, sind konkrete Beweise.

Die Ermittler schrecken derzeit noch davor zurück, Name und Foto des Tatverdächtigen zu veröffentlichen. „Sie haben sich sehr zurückhaltend geäußert zu seiner Person – das machen sie aus gutem Grund“, glaubt Petermann. „Der Fall Maddie hat in der ganzen Welt Schlagzeilen gemacht. Sie wollen nicht noch so ein Debakel wie mit Rebecca Reusch erleben.“ Die Beamten hatten nach dem Verschwinden der 15-jährigen Rebecca Reusch direkt mit Namen und Foto nach dem Schwager der Vermissten öffentlich gefahndet. Ohne Erfolg. Einen solchen „Fehler“ wollen die Ermittler in diesem Fall wohl dringend nicht noch einmal machen. Denn noch ist die Beweislage dünn.

Der Fall Maddie wieder Thema bei „Aktenzeichen xy“ - Die Resonanz ist riesig

Update vom Dienstag, 09.06.2020, 4.50 Uhr: Im Fall des vor 13 Jahren verschwundenen britischen Mädchens Madeleine „Maddie“ McCann sind seit Mitte voriger Woche beim Bundeskriminalamt (BKA) Hunderte neue Hinweise eingegangen. Das sagte der Sprecher der Braunschweiger Staatsanwaltschaft, Hans Christian Wolters.

Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ vom vergangenen Mittwochabend habe die erwartete große Resonanz gefunden. Die Hinweise würden nun abgearbeitet. „Erfahrungsgemäß wird die Auswertung dieser Hinweise zumindest mehrere Wochen, wenn nicht Monate in Anspruch nehmen.“

Vermisste Maddie McCann: Ermittler warnten vor deutschen Pädophilen

Update von Montag, 08.06.2020, 14.23 Uhr: Portugiesische Ermittler sollen schon kurz nach dem Verschwinden der vermissten Maddie McCann Hinweise auf einen deutschen Pädophilenring erhalten haben. Das berichtet die britische Boulevardzeitung „The Sun“.

Nach Informationen der „Sun“ sollen britische Behörden einen als dringlich markierten Hinweis an portugiesische Ermittler weitergeleitet haben. Darin wiesen sie auf zwei deutsche Sexualstraftäter hin. Die Männer sollen auch in Menschenhandel verstrickt gewesen sein. Ob es sich bei einem der Männer um den verdächtigen Christian B. handelt, ist nicht klar.

Daher bleibt die Frage, wer die beiden Männer überhaupt waren, vorerst offen. Ebenso, ob sie mit dem Fall der vermissten Maddie McCann zu tun haben. Das Mädchen war 2007 aus dem Ferienappartment seiner Eltern an der portugiesischen Algarve verschwunden. Seit dem 03.06.2020 wird gegen den deutschen Christian B . ermittelt. Er steht im Verdacht, die damals dreijährige Maddie McCann entführt zu haben. Von dem Mädchen fehlt weiterhin jede Spur.

Anwohner erinnert sich an Verdächtigen Christian B. im Fall der

+++ 20.29 Uhr: In einem Videointerview mit dem „Spiegel“ erinnert sich ein portugiesischer Anwohner an Christian B., der im im Fall der vermissten Maddie McCann unter Mordverdacht steht. Er bezeichnet den Deutschen als „unfreundlichen Hippie“, welcher ihm schon vor Jahren aufgefallen sei. „Auf mich machte er einen sehr unfreundlichen Eindruck“, sagte er dem Magazin.

Maddie McCann (vermisst): Hunderte Hinweise gehen bei der britischen Polizei ein

+++ 15.00 Uhr: Im Fall der vermissten Maddie hat die Polizei in Großbritannien etwa 400 neue Hinweise erhalten. Sie seien telefonisch oder per E-Mail eingegangen, so ein Polizeisprecher am Sonntag (07.06.2020) in London. Ermittler in Deutschland sind überzeugt, dass Maddie McCann tot ist.

Die britische Polizei geht hingegen auch nach 13 Jahren weiter von einem Vermisstenfall aus. „Es gibt keinen endgültigen Beweis, dass Madeleine noch lebt oder tot ist“, so der Sprecher von Scotland Yard.

Vermisste Maddie McCann: Polizei sucht Parallelen zu anderen Fällen

Update vom Sonntag, 07.06.2020, 11.08 Uhr: Die neuen Erkenntnisse im Fall der vermissten Maddie, die über Deutschland hinaus Aufsehen erregt haben, nähren nicht nur die Hoffnung auf eine späte Lösung des Falls. Sie veranlassen auch andere Ermittler dazu, ihre Akten durchzugehen.

„Wenn es solche neuen Details gibt, gehört es zu den Routineaufgaben der Polizei, nach Parallelen für ihre alten Fälle zu suchen“, sagte ein Sprecher der Polizei aus Niedersachsen. Die kleinste Chance auf neue Ermittlungsansätze werde genutzt. Im Fall des vor 13 Jahren in Portugal verschwundenen britischen Mädchens Maddie wurden vier Tage nach der Bekanntgabe der Mordermittlungen gegen den Deutschen Christian B. keine weiteren Details offiziell bekannt.

Vermisste Maddie McCann: Noch kein Durchbruch in Mordermittlungen absehbar

+++ 21.07 Uhr: Drei Tage nach Bekanntgabe der Mordermittlungen gegen den 43 Jahre alten Deutschen Christian B. im Fall Maddie ist noch kein Durchbruch absehbar. Die Ermittler hoffen jedoch auf Hinweise aus der Bevölkerung, die zum diesem führen könnten.

Es gibt viele Hinweise, dass Christian B. hinter dem Verschwinden von Maddie stecke, aber die Beweiskette ist nicht geschlossen. „Für einen Haftbefehl oder eine Anklage reicht es noch nicht aus“, sagte Hans Christian Wolters von der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Freitag (05.06.2020).

Vermisste Maddie McCann: Zeugin aus Großbritannien erkennt Christian B. wieder

+++ 16.06 Uhr: Eine Zeugin aus Großbritannien hat nach einem Bericht der „Sun“ im Fall Maddie McCann den 43-jährigen Deutschen Christian B. wiedererkannt. Er soll sich damals in der Nähe des Appartements der Familie McCann merkwürdig verhalten haben.

Die Zeitung beschreibt die Frau als „glaubwürdige Zeugin“, die den Mann schon wenige Stunden nach dem Verschwinden des kleinen Mädchens in der Ferienanlage in Portugal beschrieben haben soll. Als ihr nun ein Bild von dem Verdächtigen gezeigt wurde, sagte sie der „Sun“ zufolge: „Das ist der Mann, den ich gesehen habe.“

Fall Maddie McCann: Polizei prüft schrecklichen Verdacht

Update von Samstag, 06.06.2020, 09.33 Uhr: Im Fall des Christian B., der die vermisste Maddie McCann getötet haben soll, prüft die Polizei laut dem Kölner Stadt-Anzeiger einen schrecklichen Verdacht. 1996 sei in einem Badeort in Portugal der damals sechsjährige René Hasee verschwunden. René aus Elsdorf bei Bergheim in Nordrhein-Westfalen war dem Bericht zufolge an einem Strand an der portugiesischen Algarve verschwunden, seine Mutter und ihr Lebensgefährte hatten ihn kurz aus den Augen gelassen.

Die Polizei prüft nun einen Zusammenhang mit dem Fall Maddie McCann. Der Verdächtige im Fall Maddie soll zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve gelebt haben. Wie bereits berichtet wird auch überprüft, ob der Verdächtige im Fall Maddie McCann etwas mit dem Verschwinden der kleinen Inga in Sachsen-Anhalt zutun haben könnte. Das Mädchen war im Mai 2015 aus einer Suchthilfeeinrichtung in Wilhelmshof bei Stendal verschwunden. Christian B. wohnte damals auf einem verlassenen Fabrikgelände in der Region.

Fall Maddie McCann: Schockierender Lebenslauf des Verdächtigen Christian B.

+++ 20.45 Uhr: Immer mehr Details zum Lebenslauf des Mordverdächtigen Christian B. im Fall Maddie McCann werden bekannt. So stand der damals angeklagte Kfz-Azubi wegen eines Diebstahldeliktes noch unter Bewährung, als er sich im September 1993 auf dem Spielplatz einer Gemeinde im Kreis Würzburg einem Mädchen sexuell genähert hatte.

Als die Sechsjährige zu schreien begann, lief er dem damaligen Bericht zufolge davon. Sechs Monate später näherte er sich dann einer Neunjährigen und ließ vor ihr die Hosen herunter – nur drei Tage vor dem Gerichtstermin, der wegen des ersten Falls angesetzt gewesen war.

Fall Maddie: Verdächtiger Christian B. vergewaltigte 72-Jährige und raubte sie aus

Eine problematische Kindheit mit Adoption und Heimaufenthalt führte ein Gutachter damals an, der dem Angeklagten aber „volle Schuldfähigkeit“ attestierte. Der Strafe entging er nicht. Die Flucht in Portugal ging mit der Verhaftung und der Auslieferung nach Deutschland zu Ende. Das pädophile und auch gerichtsdokumentierte kriminelle Verhalten des jungen Mannes blieb dagegen. Nach der Haftstrafe zog er zurück nach Portugal, wohin er auswandern wollte. Im Jahr 2005 – rund eineinhalb Jahre vor dem Verschwinden Maddies – vergewaltigte Christian B. eine damals 72-jährige US-Amerikanerin in Praia da Luz brutal und raubte sie aus.

Fall Maddie McCann: Verdächtiger Christian B. ohne Stellungnahme

+++ 20.17 Uhr: Im Vermisstenfall Maddie McCann haben die Verteidiger des 43-jährigen Mordverdächtigen Christian B. eine Stellungnahme zunächst abgelehnt. Wann mit einer solchen zu rechnen sei, könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, teilte einer der beiden Verteidiger der DPA am Freitag (05.06.2020) auf Nachfrage mit.

+++ 14.56 Uhr: Immer mehr schockierende Details über die Abgründe des Christian B. werden bekannt. So liegt dem Spiegel ein Chatprotokoll aus Ermittlungsunterlagen vor, in dem Christian B. von der Entführung und den sexuellen Missbrauch eines Kindes berichtet. So habe er „etwas Kleines eingefangen und tagelang benutzt“, soll Christian B. im September 2013 in einem Chat geschrieben haben.

Fall Maddie: Ermittler prüfen Vorwürfe gegen Christian B.

Christian B. gerät nun auch in Verdacht, etwas mit der Verschwinden der kleinen Inga in Sachen-Anhalt zutun zu haben. Das Phantomfoto, das damals von dem mutmaßlichen Täter angefertigt worden ist, könnte zu jenem passen, dass nach dem Verschwinden von Maddie McCann angefertigt wurde, wie spiegel.de zuerst berichtet.

+++ 12.35 Uhr: Im Fall Maddie prüfen die Ermittler weitere Vorwürfe gegen den Verdächtigen Christian B. Diese stehen im Zusammenhang mit einem weiteren Vermisstenfall aus Sachsen-Anhalt. Das berichten mehrere Medien.

Hinweise auf Christian B. nicht nur im Fall Maddie

Demnach könnte Christian B. mit dem Fall der vermissten Inga zu tun haben. Das Mädchen war im Mai 2015 aus einer Suchthilfeeinrichtung in Wilhelmshof bei Stendal verschwunden. Christian B. wohnte damals auf einem verlassenen Fabrikgelände in der Region. 2016 wurde auf dem Gelände kinderpornografisches Material gefunden, das unter anderem den Missbrauch von Kleinkindern und Säuglingen zeigt.

Christian B. stand in Briefkontakt mit anderem Verdächtigen

Auch Kinderkleidung für Mädchen wurde auf dem Grundstück gefunden. Christian B. hat allerdings keine Familie, der die Kleidung zugeordnet werden könnte. Außerdem soll B. im Briefkontakt mit einem Mitarbeiter der Suchthilfeeinrichtung gestanden haben, der nach dem Verschwinden von Inga in Tatverdacht geriet.

Ermittlungen im Fall Maddie gegen Christian B. laufen weiter

Der Ermittlungen im Fall Inga wie auch im Fall Maddie gegen Christian B. dauern weiter an. Der 43-Jährige steht seit Mittwoch dem 03.06.2020 im Verdacht, mit dem Verschwinden von Maddie McCann in Zusammenhang zu stehen. Die damals Dreijährige war 2007 aus einer Ferienanlage in Portugal verschwunden und gilt seither als vermisst. Christian B. hatte zu dieser Zeit in Portugal gelebt und ist wegen Sexualdelikten verurteilt worden. Der bisher ungeklärte Fall hatte weltweit für Aufsehen gesorgt.

Telefonnummer bleibt wichtiger Hinweis zu Christian B. im Fall Maddie

Update vom Freitag, 05.06.2020, 09.10 Uhr: Der Ermittlungen im Fall Madeleine „Maddie“ McCann laufen auf Hochtouren. Im Fokus der Ermittlungen steht weiterhin ein Anruf, den der Verdächtige Christian B. am Abend von Maddies verschwinden erhalten hat.

An diesem Abend erhielt Christian B. einen Anruf von der portugiesischen Telefonnummer +351 916 510 683. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem Anrufer um einen wichtigen Zeugen handelt und rufen die Person auf, mit den Behörden in Kontakt zu treten.

Verdächtiger Christian B. im Fall Maddie McCann sitzt bereits wegen anderem Delikt in Haft

Das Bundeskriminaltamt (BKA) in Wiesbaden hatte am Mittwoch (03.06.2020) mitgeteilt, dass gegen den 43-jährigen Deutschen Christian B. ermittelt wird. Die Behörden bitten um weitere Hinweise, welche online auf der Seite des BKA eingereicht werden können. Christian B. steht im Verdacht, mit dem Verschwinden von Maddie McCann in Verbindung zu stehen. Das damals drei Jahre alte Mädchen verschwand am 03. Mai 2007 an der portugiesischen Algarve. Ermittler gehen davon aus, dass Madeleine „Maddie“ McCann inzwischen tot ist.

Der Verdächtige Christian B. soll zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve gelebt haben. Behördenvertreter bezeichnen die Ermittlungen gegen B. als womöglich wichtigste Ermittlung bisher in dem 13 Jahre alten Fall. Laut BKA ist B. schon mehrfach wegen sexuellen Delikten in Erscheinung getreten, derzeit sitzt er in Bremen in Haft.

Staatsanwaltschaft in Braunschweig geht von Tod von Madeleine „Maddie“ McCann aus

++13.22 Uhr: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig geht davon aus, dass die vor rund 13 Jahren in Portugal verschwundene dreijährige Madeleine „Maddie“ McCann tot ist. Die Ermittlungen gegen einen 43-jährigen Deutschen, Christian B., würden wegen Mordverdachts geführt. „Wir gehen davon aus, dass das Mädchen tot ist“, sagte der Sprecher der Behörde, Hans Christian Wolters, bei einer Pressekonferenz zum Fall Maddie in Braunschweig.

Die Ermittlungen richteten sich gegen einen wegen sexueller Straftaten verurteilten Mann, der nach dpa-Informationen in Kiel hinter Gittern ist. Er lebte im Zeitraum des Verschwindens an der portugiesischen Algarve. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Eltern von

++12.23 Uhr: Die Eltern der seit 13 Jahren verschwundenen Maddie wollen sich nicht weiter zu dem Verdächtigen Christian B. aus Deutschland äußern. „Sie wollen, dass sich nun alles auf die Ermittlungen konzentriert“, sagte ihr Pressesprecher Clarence Mitchell. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt gegen einen 43-Jährigen, der mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft ist.

Es könnte sich bei den Erkenntnissen zu Christian B. um das wichtigste Ergebnis der langjährigen Ermittlungen im Fall Maddie handeln, sagte Mitchell dem Nachrichtensender Sky News. Die Britin Maddie war am 3. Mai 2007 im Alter von drei Jahren aus einer Appartementanlage an der Algarve in Portugal verschwunden.

Verdacht auf Tötung eines Kindes!



StA Braunschweig und BKA bitten um Mithilfe im Fall Madeleine McCann: https://t.co/qmmufz3uoj



Hinweise an das BKA (Tel.: 0611 / 55 - 18444) oder jede andere Polizeidienststelle!



Upload von Bild- & Videomaterial unter: https://t.co/MVIWsif52g pic.twitter.com/5mAg90N4X6 — Bundeskriminalamt (@bka) June 3, 2020

„Wir werden niemals die Hoffnung aufgeben, Madeleine lebend zu finden, aber was auch immer herauskommen sollte, wir müssen es wissen, weil wir Frieden finden müssen“, wurden Kate und Gerry McCann in einer Mitteilung von Scotland Yard zitiert. „Alles, was wir je wollten, ist sie zu finden, die Wahrheit ans Licht zu bringen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.“ Sollte Madeleine noch leben, wäre sie inzwischen 17 Jahre alt.

Fall Maddie: Nachbarin beschreibt Verdächtigen Christian B. als aggressiv

++12.12 Uhr: 13 Jahre nachdem die drei Jahre alte Maddie McCann verschwunden ist, gerät nun der deutscher Sexualstraftäter Chrisitian B. in Verdacht. Der Mann hielt sich zum Tatzeitpunkt im Fall Maddie an der portugiesischen Algarve auf, wo die Familie des Mädchens urlaubte. Nach Informationen der „Braunschweiger Zeitung“ soll es sich bei dem Beschuldigten um einen Mann handeln, der Ende 2019 vom Landgericht Braunschweig wegen Vergewaltigung einer damals 72-jährigen Amerikanerin im Jahr 2005 in Praia da Luz zu sieben Jahren Haft verurteilt worden sei. Darauf deute vieles hin, so die Zeitung.

Die „Braunschweiger Zeitung“ schreibt mit Blick auf den Gerichtsprozess, dass der in einem schlichten grauen Shirt und etwas zu großer Jeans gekleidete Christian B. intelligent gewirkt habe. Deutsche Zeugen aus portugiesischer Zeit hätten ihn als Glücksritter beschrieben, „der versucht hat, was auszustrahlen, aber auch nicht auf großen Zampano gemacht hat“.

Eine frühere Nachbarin aus Portugal beschrieb Christian B. dagegen als aggressiv. „Er war immer ein bisschen wütend, ist die Straße schnell hoch und runter gefahren und eines Tages, so um 2006, verschwand er ohne ein Wort“, berichtete die Frau dem britischen Sender Sky News. Etwa ein halbes Jahr nach dem Verschwinden des Mannes sei sie gebeten worden, beim Aufräumen der Unterkunft zu helfen, berichtete die Frau. „Es war eklig.“ Überall in der Unterkunft von Christian B. hätten beschädigte Sachen wie Computer gelegen. In einem Müllbeutel seien Perücken und seltsame Kleidungsstücke - möglicherweise für Kostümierungen - gewesen.

Fall Maddie McCann: Welche Rolle spielten der Jaguar und der Anruf an Christian B.?

Update vom Donnerstag, 04.06.2020, 11.24 Uhr: Wie Scotland Yard mitteilt, trug der verdächtigeChristian B., der mit dem Verschwinden der damals drei Jahre alten Maddie McCann zur Tatzeit im Mai 2007 kurzes, blondes Haar und war etwa 1,80 Meter groß. Besonderes Augenmerk lenkten die britischen Ermittler im Fall Maddie auf zwei Fahrzeuge und zwei Telefonnummern, die Christian B. benutzt haben soll. Es geht um einen Caravan vom Typ VW T3 Westfalia mit portugiesischem Nummernschild, in dem der Mann zeitweise gewohnt haben soll, und um einen Jaguar, Model XJR 6, mit einem deutschen Kennzeichen. Am Tag nach Maddies Verschwinden sei der Jaguar auf einen neuen Halter umgemeldet worden.

Steht der Anruf an Christian B. in Zusammenhang mit dem Fall Maddie?

An dem Abend, als Maddie verschwand, soll Christian B. einen Anruf erhalten haben unter der Nummer +351 912 730 680 mit portugiesischer Ländervorwahl. Der Anruf wurde in der Region um Praia de Luz entgegengenommen. „Ermittler glauben, dass die Person, die diesen Anruf getätigt hat, ein höchst wichtiger Zeuge ist, und rufen sie dazu auf, in Kontakt zu treten“, hieß es in der Scotland-Yard-Mitteilung. Die Nummer des Anrufers laute +351 916 510 683.

Die Erkenntnisse zu Christian B. seien das Ergebnis einer jahrelangen Zusammenarbeit der britischen, deutschen und portugiesischen Polizei im Fall Maddie, hieß es weiter. „Nach dem 10. Jahrestag erhielt die Metropolitan Police Informationen über einen deutschen Mann, der sich bekanntermaßen in und um Praia de Luz aufhielt. Wir haben mit Kollegen in Deutschland und Portugal zusammengearbeitet und dieser Mann ist ein Verdächtiger im Fall des Verschwindens von Madeleine“, sagte Detective Chief Inspector Mark Cranwell der Mitteilung zufolge. Scotland Yard betonte jedoch, dass es sich weiterhin um einen Vermisstenfall handle.

Vermisste Maddie McCann: Eltern sehen „bedeutende Entwicklung“

Update vom Donnerstag, 04.06.2020, 10.38 Uhr: Nachdem das BKA in Wiesbaden am Mittwoch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ verkündet hat, dass im Fall der seit 13 Jahren vermissten Maddie McCann nun der deutsche Christian B. unter Mordverdacht steht, der in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern aufgefallen ist, haben sich nun auch die Eltern von Maddie McCann geäußert. Gegenüber dem Sender Sky News erklärten Gary und Kate McCann, dass die aktuelle Nachrichtenlage eine „bedeutende Entwicklung“ sei. Die Eltern haben die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit ihrer Tochter nie aufgegeben.

Das Arzt-Ehepaar war zwischenzeitlich selbst ins Visier der Ermittler gerückt, hatte jegliche Schuld im Fall Maddie aber immer vehement abgestritten. Dieser Verdacht der Ermittler ließ sich auch nie erhärten.

Erstmeldung vom Mittwoch, 03.06.2020: Wiesbaden – Vor fast genau 13 Jahren verschwand die dreijährige Madeleine „Maddie“ McCann aus einer Apartmentanlage in Portugal. Seitdem gilt das Mädchen als vermisst. Es beginnt eine beispiellose Suchaktion, in der die Eltern die Öffentlichkeit und auch die Medien stark mit einbeziehen. Dafür gab es auch viel Kritik. Zeitweilig standen sie selbst unter Verdacht, etwas mit dem Verschwinden von Maddie zu tun zu haben. Nun gibt es in dem spektakulären Vermisstenfall eine überraschende Wende.

Vermisstenfall Maddie McCann: Mädchen verschwindet spurlos in Portugal

Wie das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden am Mittwoch (03.06.2020) mitteilt, ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig im Fall der vermissten Maddie McCann gegen einen Mann aus Braunschweig. Der Mann steht unter Mordverdacht. Laut BKA ist der 43-Jährige schon mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft. Aktuell verbüße er in einer anderen Sache eine längere Haftstrafe.

Zwischen 1995 und 2007 soll der Tatverdächtige Christian B. regelmäßig an der Algarve im Süden Portugals gelebt haben, so auch für einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia de Luz. Dort ging er mehreren Gelegenheitsjobs nach, unter anderem in der Gastronomie. Laut BKA soll Christian B. seinen Lebensunterhalt unter anderem mit dem Begehen von Straftaten wie Einbruchdiebstählen und Drogenhandel verdient haben.

Wie die Braunschweiger Zeitung berichtet, soll Christian B. 2019 vom Landgericht Braunschweig wegen Vergewaltigung einer damals 72-jährigen US-Amerikanerin verurteilt worden sein. Die Tat soll in demselben portugiesischen Ort begangen worden sein, in dem etwa anderthalb Jahre später Maddie McCann entführt wurde und seitdem als vermisst gilt.

Fall Maddie: Jetzt führt Spur zu Christian B. nach Deutschland

Die damals dreijährige Maddie McCann war im Mai 2007 aus einer Ferienanlage in Portugal verschwunden. Der Fall Maddie hatte weltweit für mediales Aufsehen gesorgt. Die Ermittler waren von einer Entführung ausgegangen. Zeitweise standen auch die Eltern selbst unter Verdacht. Die zuständigen Ermittlungsbehörden verfolgen seit 13 Jahren Hinweise zu dem Vermisstenfall. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ist mit den Ermittlungen befasst, weil der 43-Jährige vor seinem Auslandsaufenthalt seinen letzten Wohnsitz im dortigen Bezirk hatte.

Das BKA in Wiesbaden rief die Öffentlichkeit zur Mithilfe bei den Ermittlungen auf. In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ forderte der BKA-Beamte Christian Hoppe am Mittwoch die Zuschauer auf, Hinweise zu dem Fall der vermissten Maddie McCann an das BKA oder jede Polizeidienststelle zu melden. Auch Madeleines Eltern Kate und Gerry McCann waren schon 2013 in der Sendung zu Gast.

