Wetter auf „Rekordkurs“: DWD kündigt „sehr warme bis heiße Luft“ an – doch schon bald droht die Wetter-Wende

Von: Michelle Brey

Teilen

Die Wetterprognose für das Wochenende ist sommerlich. Die Temperaturen steigen bis über 30 Grad. Doch schon ein paar Tage später kommt es wohl zum Umschwung.

Kassel – Sonnenschein pur: Das Wetter hierzulande zeigt sich im September zunächst von seiner Sommerseite. Verantwortlich für das „Badewetter deutschlandweit“ ist ein Omega-Hoch. Wenngleich die Temperaturen nachts nun bereits recht kühl sind, steigen sie tagsüber in Hitzebereiche. So auch am Wochenende (9./10. September). „Viele Regionen bekommen mehr Hitzetage im September als im gesamten Sommer 2023“, so Meteorologe Dominik Jung in einem YouTube-Video. Damit spielte er auf den meteorologischen Sommer (1. Juni bis 31. Sommer) an. Der September sei „auf Rekordkurs“ - doch wie lange hält das Wetter in Deutschland noch aus?

Hitziges Wetter-Wochenende in Deutschland: Diese Temperaturen werden erwartet

„Hochdruckeinfluss bestimmt unser Wetter am Wochenende. Dabei strömt sehr warme bis heiße Luft nach Deutschland“, informierte der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Temperaturen sollen am Samstag Werte zwischen 26 und 32 Grad erreichen. „Etwas kühler“ werde es lediglich „an den Küsten und im höheren Bergland“. Für den Westen Deutschlands, rund um Düsseldorf, gibt es für Samstag eine Hitzewarnung von elf Uhr morgens bis 19 Uhr abends. Es werde eine starke Wärmebelastung erwartet, hieß es.

Ähnlich geht es dann auch am Sonntag weiter. Zu sonnigem, warmen und trockenem Wetter kommt lediglich ein „schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen“ hinzu, so die Experten aus Offenbach. Am Alpenrand könnte es am Sonntagnachmittag und -abend Quellwolken geben. Erneut sollen Temperaturen bis zu 32 Grad erreicht werden. Das Wochenende, so Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met in seinem jüngsten Video, sollte jedenfalls genossen werden. „Es ist wahrscheinlich das letzte Hochsommer-Wochenende bei uns in Deutschland“, sagte er.

Wochentag Temperaturen (Quelle: DWD) Samstag, 9. September 26 bis 32 Grad Sonntag, 10. September 26 bis 32 Grad Montag, 11. September 26 bis 33 Grad Dienstag, 12. September 25 bis 31 Grad Mittwoch, 13. September 20 bis 25 Grad Donnerstag, 14. September 18 bis 25 Grad Freitag, 15. September Im Norden 19 bis 22 Grad, im Süden 22 bis 25 Grad.

Abkühlung „erreicht uns nächste Woche“: Wetter in Deutschland vor Umschwung

Wie auch schon die Temperaturübersicht zeigt, ändert sich das Wetter ab Mittwoch (13. September). Die Abkühlung „erreicht uns nächste Woche, Dienstag auf Mittwoch“, erklärte Jung. Aus Nordwesten sollen kältere Luftmassen in Richtung Deutschland strömen, „und die verdrängen dann den Hochsommer aus unserer Region“. Es werde deutlich wechselhafter, Niederschläge inklusive, so der Meteorologe.

Das deckt sich auch mit der DWD-Prognose. Die Experten sagen bereits für Dienstag „einzelne Schauer“ und „vor allem nach Süden und Osten hin nachmittags und abends teils kräftige Gewitter“ voraus. Auch Unwetter seien nicht ausgeschlossen. Mittwoch könne es dann örtlich zu schauerartigem oder gewittrigem Regen kommen.

Einen kurzen Blick auf den Winter warfen indes Wetter-Experten. Wie wird die kalte Jahreszeit nach dem Hitze-Sommer? (mbr)