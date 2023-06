Verkaufsoffener Sonntag in NRW: Wo heute (18. Juni 2023) Einkaufen möglich ist

Von: Hannah Decke

Am letzten Wochenende vor den Sommerferien finden in NRW viele verkaufsoffene Sonntage statt. Wo Sie am 18. Juni shoppen gehen können, erfahren Sie hier.

Hamm - Der Sommer ist in Nordrhein-Westfalen angekommen, bald starten auch die Sommerferien. Das bedeutet für viele: Urlaub. Wer vorher noch etwas shoppen gehen möchte, kann dies neben den Werktagen in dieser Woche auch am Sonntag (18. Juni) tun. In einigen Städten in NRW finden verkaufsoffene Sonntage statt, die wa.de zusammenfasst.

In Ahlen wird am Wochenende das Stadtfest gefeiert. Es gibt ein vielfältiges Programm, unter anderem mit Auftritten von Schulen und Freizeiteinrichtungen sowie Künstlern von nah und fern. Zudem können sich Besucher auf Live-Musik freuen. Am Sonntag findet der Kinder- und Familiennachmittag inklusive verkaufsoffenem Sonntag statt. Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr.

Etwas weiter westlich wird an diesem Wochenende ebenfalls gefeiert: In Selm findet das Stadtfest vom 15. bis 18. Juni statt. Nach dem Stadtfestlauf, der Open-Air-Party und der Sommernachtsparty steht der Sonntag ganz im Zeichen der Familien. Besucher können sich auf viele Aktionen und Angebote freuen – und auf einen verkaufsoffenen Sonntag. Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW: Hier öffnen am 18. Juni die Geschäfte

In Essen finden am 18. Juni gleich in zwei Stadtteilen verkaufsoffene Sonntage statt. In Rüttenscheid kann seit Anfang Juni die Kunstmeile RüArt besucht werden. Am letzten Tag öffnen dann auch die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr. Es gibt viele Aktionen und Angebote. In Kettwig findet am Wochenende zum zweiten Mal das 50er-Jahre-Event statt. Rock’n’Roll- und Oldtimer-Fans werden voll auf ihre Kosten kommen. Die Einzelhändler in der Kettwiger Altstadt öffnen von 13 bis 18 Uhr.

Der Hollandmarkt macht Station in Duisburg. Mitten im Zentrum von Duisburg-Homberg zwischen den Fußgängerzonen und dem Marktplatz wird es am 18. Juni Frikandel speciaal, Poffertjes, Backfisch und Tulpen geben. Dazu öffnen auch die Geschäfte in dem Stadtteil von 13 bis 18 Uhr.

Überblick*: Verkaufsoffene Sonntage am 18. Juni in NRW

Ahlen (Stadtfest)

Bergisch Gladbach, Bensberg (Schlossstadtfest)

Essen, Rüttenscheid (RüArt) und Kettwig (50er-Jahre-Event)

Monheim am Rhein (Stadtfest)

Selm (Stadtfest)

*ohne Gewähr und Garantie auf Vollständigkeit. Prüfen Sie lieber vorher, ob es wirklich einen verkaufsoffenen Sonntag gibt, bevor Sie sich auf den Weg machen. Außerdem können Termine zu den Events zwischenzeitlich geändert, verlegt oder abgesagt worden sein. Für verbindliche Informationen kann es im Einzelfall sinnvoll sein, den Veranstalter zu kontaktieren.

Das Wetter soll übrigens sommerlich und warm bleiben. Nach dem Wochenende könnten die Temperaturen noch einmal ansteigen. Die besonders heißen Tage sollen am Wochenende vom 24. und 25. Juni kommen.