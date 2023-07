Europa-Park: Besucher können jetzt „Überreste des Brands“ kaufen

Von: Sina Alonso Garcia

Der Brand im Europa-Park hat im spanischen Themenbereich eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. © dpa/Jason Tschepljakow/Silas Stein (Fotomontage BW24)

Nach dem Brand im Europa-Park im Juni trauern Fans noch immer um die zerstörte „Zauberwelt der Diamanten“. Ein Stück Nostalgie können sie sich jetzt zurückholen - denn kleine Reste haben überlebt.

Rust - Für Freizeitpark-Fans war es die Schock-Nachricht schlechthin: Als der Europa-Park im Juni brannte, wurden einige beliebte Attraktionen im Park schwer getroffen. Die „Yomi-Zauberwelt der Diamanten“, in der das Feuer ausbrach, gleicht seither einem Trümmerfeld. Zwar kündigten die Park-Betreiber an, die Attraktion komplett neu aufzubauen - bis zu ihrer Wiedereröffnung wird es aber wohl noch eine Weile dauern. Um die Wartezeit erträglicher zu machen, haben Besucher jetzt die Möglichkeit, sich ein Stück Nostalgie zurückzuholen - Park-Insider donixde verrät auf TikTok, wie es geht.

Erinnerungen an abgebrannte Diamantengrotte: Hier finden Fans Überbleibsel

„Überreste, die den Brand überlebt haben, kann man jetzt bei Arthur kaufen“, erklärt donixde in einem Video. Sein Filmausschnitt zeigt zahlreiche bunte Steine und Souvenirs, die es im abgebrannten Diamanten-Shop zu kaufen gab. Das Video wurde bereits mehr als 34.700 Mal angeklickt und fleißig kommentiert (Stand 27. Juli, 13.06 Uhr).

Statt sich über die Botschaft zu freuen, ärgern sich manche Nutzer in den Kommentaren über die Betreiber des Europa-Parks - und werfen ihnen vor, mit den „Überresten vom Brand“ nur Geld machen zu wollen. „Unglaublich. Mack sieht nur Cash“ - „Der Park macht aus allem noch `nen Euro“ - „die verarschen echt die Kunden“ oder „Roland macht aus Sch**** noch Geld“, heißt es in den Kommentaren. Eine Nutzerin gibt zu bedenken: „Der Europa-Park ist ein wirtschaftliches Unternehmen. Diese Steine sind mit Sicherheit aus dem Lagerbestand.“

Influencer klärt Missverständnis: „Überreste des Brands“ nur „im übertragenen Sinn“ gemeint

Offenbar haben einige Nutzer die Aussage, dass es sich bei den Steinchen um „Überreste des Brands“ handelt, zu ernst genommen. Wie der Park-Influencer gegenüber BW24 erklärt, meine er „Überreste“ nur im übertragenen Sinn. So gehe er vielmehr davon aus, dass es sich bei den Steinen um ein Restkontingent aus dem Lager handelt. Einige Fans freuen sich jedoch auch angesichts dieser Botschaft. „Gut zu wissen“, heißt es in den Kommentaren. „Was ist auch so schlimm daran? Wenn an der Ware ja nichts dran ist, wieso soll man sie nicht weiter verkaufen?“ Eine Nutzerin ist ganz aus dem Häuschen: „Da muss ich hin“.

Einige User erkunden sich in den Kommentaren explizit nach dem Duft aus der Diamantenwelt - und fragen, ob dieser auch in dem Shop bei „Arthur“ erhältlich sei. Der Influencer verneint und erklärt, dass es den Duft stattdessen im Voletarium-Shop zu kaufen gebe. Zahlreiche traurige Kommentare auf Social Media zeigen: Die Diamantengrotte war eine der beliebtesten Attraktionen im Park. Nun müssen Besucher eine Zeit lang darauf verzichten - und können sich in der Zwischenzeit auf den Wiederaufbau der Attraktion freuen.