Nach Erdogans Grenzöffnung: Lage auf Lesbos spitzt sich zu – Bewohner lassen Geflüchtete nicht an Land

Recep Tayip Erdogan hat die Grenzen geöffnet. In Griechenland spitzt sich die Lage zu. Bewohner der Insel Lesbos lassen geflüchtete Menschen nicht an Land.

Griechenland fühlt sich von der EU alleine gelassen

AufLesbos und Chios kam es zu Zusammenstößen zwischen Einwohnern und der Polizei

Nachdem der türkische Präsident Recep Tayip Erdogan angekündigt hat, die Grenzen zu öffnen, sind zehntausende geflüchtete Menschen auf dem Weg in die Europäische Union (EU). Laut einem Bericht der griechischen Zeitung "Kathimerini" kamen mehr als 400 Geflüchtete auf den Inseln Lesbos, Chios und Samos an.

Demnach weigerte sich die Türkei, von der griechischen Küstenwache gestoppten Boote zu übernehmen und in die Türkei zurückzubringen. Tausende Menschen warteten an der türkischen Mittelmeerküste darauf, an Land zu gehen, berichtete die Zeitung "Kathimerini" weiter.

Griechenland: Bewohner von Lesbos hindern Geflüchtete daran, an Land zu gehen

In einem Video, dass in sozialen Netzwerk kursiert, hindern Bewohner der Insel Lesbos Geflüchtete daran, mit ihrem Boot anzulegen. In dem Video ist zu sehen, wie Menschen in einem Schlauchboot darauf warten, an Land gehen zu können. Die Einwohner der Insel fordern die Geflüchteten dazu auf, zu „verschwinden“.

Erik Marquardt (Grüne), Mitglied im Europaparlament berichtet auf Twitter, dass NGOs und Journalisten dort von Anwohnern bedroht werden. Auch er selbst sei bedroht worden. In einem Interview mit der „taz“ erklärt Marquardt: „Ich schäme mich für Europa“. Auf die Frage, wie die Situation in dem Camp Moria auf Lesbos sei, antwortet Marquardt, dass die hygienischen Zustände katastrophal sind. „Europa duldet ein Camp, dass weit unter europäischen Standards liegt“.

Zuvor hatten rund 2000 geflüchtete Menschen in der Hauptstadt Lesbos gegen die Situation in den Camps, Gesetze der griechischen Regierung und Abschiebungen in die Türkei oder ihre Herkunftsländer demonstriert. Die Polizei griff die Demonstranten daraufhin mit Pfefferspray und Tränengas an.

Lesbos und Chios: Polizei setzt Pfefferspray, Tränengast und Schlagstöcke gegen Bewohner und Geflüchtete ein

Außerdem kam es auf Lesbos und Chios auch wiederholt zu Zusammenstößen zwischen Einwohnern und der Polizei. Einwohner waren in einen Generalstreik getreten, um gegen den Bau neuer Camps für geflüchtete Menschen zu protestieren. Auch hier setzte die Polizei Pfefferspray, Tränengas und Schlagstöcke ein, diesmal gegen die Einwohner der Inseln.

Seit Jahren versuchen geflüchtete Menschen über die See nach Griechenland einzureisen. Bereits jetzt leben 42.000 Geflüchtete in Camps auf Lesbos. Diese können aber eigentlich nur 8000 Menschen aufnehmen.

Griechenland fühlt sich deshalb von der EU alleine gelassen. „Wir müssen einen europäischen Asyl- und Migrationspakt entwickeln, wie ihn die Kommission versprochen hat, und im Umgang mit diesem Problem benötigen wir mehr Lastenteilung“, sagte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis im Dezember 2019. Auch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, hatte deshalb eine neue Initiative gefordert.

Wegen der Grenzöffnung durch die Türkei schickte die EU rund 400 Mitarbeiter auf die griechischen Inseln, um Griechenland zu unterstützen. Eine Frontex-Sprecherin teilte mit, dass man zusätzliche Beamte und Ausrüstung veranlasst habe. Die griechische Regierung erklärte, dass in den vergangenen 24 Stunden fast 10.000 geflüchtete Menschen an der Einreise gehindert wurden.

Seit Freitag hindert die Türkei Geflüchtete nicht mehr daran, die Grenzen der EU zu überqueren. Im Konflikt mit Syrien schießt die Türkei zwei Kampfjets ab.