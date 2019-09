Am Sendeturm vom „Hessischen Rundfunk“: Wartungsgondel stürzt 50 Meter in die Tiefe - Mehrere Tote 

Zu einem tragischen Unglück kam es nun im hessischen Eschwege. Eine Wartungsgondel stürzte ab, die Polizei bestätigt mehrere Tote.

Eschwege - An einem Sendeturm in Nordhessen ist nach Angaben der Polizei eine Wartungsgondel aus rund 50 Metern abgestürzt. Dabei seien drei Menschen ums Leben gekommen, teilte die Polizei am Dienstag in Eschwege mit. Bei den drei Todesopfern soll es sich um die Insassen der Gondel handeln. Der Grund für den Absturz der Gondel ist noch unbekannt.

Unglücksstelle abgesperrt - Polizei bestätigt drei Tote in Hessen

Das Amt für Arbeitsschutz und Sicherungstechnik des RP Kassel hat die Ermittlungen übernommen. Die Unglücksstelle ist für die weitere Ursachenermittlung abgesperrt.

Der Sendemast gehört dem Hessischen Rundfunk, das bestätigt nun der Sender selbst. Die Wartungsarbeiten seien dabei jedoch von einer Fremdfirma durchgeführt. Wie die Hessenschau berichtet, sollen die Arbeiter am Freitag damit begonnen haben, neue Antennen aufzubauen.

Am Sendeturm vom „Hessischen Rundfunk“: Unglücksursache noch unklar

Der Sender kündigte die Arbeiten an dem Sender bereits Ende August an und warnte vor teilweise eingeschränktem Empfang. Die Arbeiten sollten bis Ende September andauern. Ob der Unfall damit zusammenhängt, war aber unklar.

Der Hohe Meißner ist ein Mittelgebirge, das gut 30 Kilometer südöstlich von Kassel im Werra-Meißner-Kreis liegt. Die Sendeanlage dort wurde 1955 vom Hessischen Rundfunk in Betrieb genommen, sie besteht aus mehreren Masten.

